La educación es clave para el progreso tecnológico. Sin embargo, hoy se debate sobre el impacto que la misma tecnología tiene en nuestra capacidad de formar nuevas generaciones capaces de comprender el mundo y proyectar las bases del futuro.

Los teléfonos inteligentes, las redes sociales, y la IA, son las grandes joyas del avance del conocimiento humano transformado en tecnología, y ahora son estas mismas realidades las que amenazan la capacidad intelectual y el pensamiento crítico y creativo de nosotros, sus creadores y usuarios.

La capacidad de pensar, reflexionar, criticar, opinar, fundamentar, debatir, corregir y prosperar intelectualmente ha sido clave del desarrollo humano y la calidad de vida en nuestras sociedades. Esta libertad de pensamiento es la base de la libertad democrática que presupone ciudadanos preparados para el debate, la crítica y la toma de decisiones deliberadas. También es central para la creación, selección e implementación de políticas públicas y cambios culturales que apunten al bien común y al fortalecimiento de nuestras comunidades.

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La educación para generar pensamiento crítico y la capacidad de resistirse a las cajas de eco de las redes sociales es una herramienta central para una buena ciudadanía y para salvaguardar nuestras libertades. La verdad conlleva esfuerzo para alcanzarla y comunicarla. Es mucho más sencillo seguir las tendencias comunicativas vacías de contenido que se mezclan con noticias falsas y comentarios banales. Así es como hemos logrado, por ejemplo, elevar la suspicacia en torno a las vacunas y resucitar enfermedades como el sarampión en Norteamérica.

Del mismo modo, esta falta de profundidad intelectual ahora amenaza a la democracia misma. La educación es una herramienta indispensable para luchar contra el autoritarismo que recorre el planeta a base de propaganda dirigida a despertar emociones destructivas y división entre las personas. Debatir, buscar un camino común para resolver problemáticas compartidas, dialogar, pararse a pensar y tender puentes son cosas de un pasado en el que el esfuerzo que se exigía a los políticos y a los mismos ciudadanos implicaba una altura que hoy casi es vista como pomposidad anquilosada.

Adoctrinar en lugar de educar es la perfecta fórmula para el control social y el debilitamiento de la democracia. Interconectados, divididos y aislados al mismo tiempo. Sin consciencia de la realidad ni una preocupación por el otro que se es presentado como el enemigo a vencer. Nos hemos encerrado en nuestro propio laberinto al hacer colapsar la capacidad misma que nos permitió brillar.

Entretenidos y esclavizados. Adormecidos. Pensar no es sólo un lujo, es un acto de rebeldía.