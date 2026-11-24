Horarios y fechas confirmadas para la fiesta del futbol mexicano. Debo reconocer que el final de fotografía que esperaba para decidir el liderato general fue prácticamente desechado por el América. Algunos afirman que Almada le tuvo miedo a su exequipo, otros creen que lo del sábado ante Tigres, es reflejo de la inconsistencia del equipo y que los cambios poco ortodoxos se deben a que el técnico de las Águilas busca soluciones de emergencia de cara a los cuartos de final. El otro lado de la moneda fue el gran partido entre Chivas y Cruz Azul, en donde ambos equipos realmente buscaron la cima de la clasificación, pero sólo uno se quedó con ella.

Con el liderato en el bolsillo, el Guadalajara de Gabriel Milito se catapulta como el favorito para alcanzar el título. El rival en cuartos de final será probablemente el equipo más difícil de la parte baja, el Pachuca. El club hidalguense es de los equipos que llega en mejor forma y cuenta con Salomón Rondón que firmó su bicampeonato de goleo. Ritmo y un killer encendido son elementos clave en este minitorneo que se llama Liguilla. Ojito con la ida, porque partido inmaculado para Pachuca, como aquellos de la época de Calero o Pablo Hernán Gómez (ambos inmortales en la historia de los Tuzos) y las cosas pueden complicarse para Chivas. Me atrevo a decir que de esta serie sale un finalista.

El segundo puesto fue para La Máquina Celeste que ahora deberá enfrentar a León en la siguiente ronda. Tal vez para algunos quedar en segundo lugar podría no ser nada despreciable, pero para los estándares recientes, la meta del liderato general era una obsesión para Huiqui y su equipo. Probablemente el premio a esa regularidad sea enfrentar en el papel a un equipo gitano como lo es hoy León, que es difícil de leer si puede dar un juego consistente como en su visita a Torreón, en donde logró su boleto y de paso borrar el “color esperanza” de manera cruel y súbita con un poema de gol al 90, el minuto en el dolor se multiplica.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Noroña y la reciprocidad

La gran decepción fue el hoy tercer lugar de la tabla, el América de Almada. Varios americanistas ya comienzan a abrir el paraguas afirmando que nunca les generó ilusión este equipo. Para el antiamericanismo, dichas sensaciones pueden ser alegría pura; pero nunca hay que olvidar que el América es otro equipo siempre cuando comienza la Liguilla. Para justa medida enfrentará a un Monterrey, con el que tiene cuentas pendientes, para estos cuartos de final. El equipo regio con todo y las carencias mostradas en la fase regular los puede eliminar, pero si el América supera esta ronda, una potencial semifinal contra Cruz Azul, rival considerado cliente en liguillas, y los podría instalar en la final contra, ¿Chivas? Final soñada para las Águilas y el Rebaño Sagrado.

La serie entre Atlas y Toluca completa los cuartos de final y es la única que garantiza que no habrá un “grande” en semifinales. Linda oportunidad para el Toluca y nuevamente demostrarle al futbol mexicano que hoy pueden considerarse como un club grande, además, después de lo que Pumas demostró esta temporada, la vacante parece abierta. Para los Rojinegros cerrar en casa y el empate global en favor parece una ventaja importante. Honestamente la disputa del título parece más cerrada de lo aparente, sin duda el liderato de Chivas es de respeto, pero sabemos de que la Liguilla siempre nos regala desenlaces inesperados y sólo por eso, somos capaces de soportar mucho sufrimiento.