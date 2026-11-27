Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

En términos anuales, comparando con el mismo trimestre del año anterior, éste fue el crecimiento del Producto Interno Bruto, PIB, en los tres primeros trimestres del año. Entre paréntesis, para comparar, pongo el dato del 2025. Primero, 0.5% (1.1%). Segundo, 2.1% (1.1%). Tercero, 3.3% (menos 0.1%). Crecimiento cada vez mayor. Bien. Promedio trimestral: 2025, 0.70%; 2026, 1.97%. Mayor crecimiento. Bien.

¿Por qué conviene que la economía, cuyo crecimiento se mide por el comportamiento del PIB, crezca lo más posible? En primer lugar, porque, para minimizar la escasez, el hecho de que no todo alcanza para todo, menos en las cantidades que cada uno quisiera, y mucho menos gratis, se requiere que la producción y oferta de bienes y servicios crezca lo más posible. En segundo lugar, porque, la producción está relacionada con la creación de empleos (para producir alguien debe trabajar), y con la generación de ingresos (a quien trabaja se le paga), que son condiciones del bienestar. A mayor crecimiento más creación de empleos, más generación de ingresos, mayor bienestar.

¿Qué pasa si, en vez de atender al PIB, atendemos al Indicador Global de la Actividad Económica, IGAE, que también mide el comportamiento de la producción, pero con la ventaja de que el Inegi lo publica mensualmente, no trimestralmente, como lo hace con el PIB?

TE RECOMENDAMOS: BAJO SOSPECHA Ruiz Massieu y el oficio de la política

En términos mensuales, comparando con el mes anterior, éste fue el crecimiento del IGAE en los tres meses del tercer trimestre del año. Entre paréntesis, para poder comparar, pongo el dato del 2025. Julio, 0.9% (menos 0.9%). Agosto, 0.4% (0.5%). Septiembre, menos 0.7% (0.0%). Menor crecimiento y, al final, decrecimiento. Mal. Promedio trimestral: 2025, menos 0.13%; 2026, 0.20%. Mayor crecimiento. Bien.

Para responder de la mejor manera posible, la pregunta ¿cómo va la economía?, ¿cuál medición es mejor? ¿La del PIB en términos anuales o la del IGAE en términos mensuales? La segunda, y la respuesta es, no vamos bien: pasamos de crecer 0.9% en julio a decrecer 0.7% en septiembre.

Y en materia de inflación, ¿cómo vamos? Mal y empeorando.

En la primera quincena de julio la inflación anual, comparando el Índice Nacional de Precios al Consumidor, INPC, de una quincena con el de la misma quincena del año anterior, fue 3.10%. En la primera quincena de noviembre fue 3.96%, 0.86 puntos porcentuales mayor, el 27.74%, cada vez más lejos de la meta puntual, 3%.

En la primera quincena de julio la inflación quincenal, comparando el INPC de una quincena con el de la quincena anterior, fue 0.07%. En la primera quincena de noviembre fue 0.54%, 0.47 puntos porcentuales mayor, el 671.29%, cada vez más lejos de la meta puntual, 0.1232%.

Y el problema no es sólo el repunte en la inflación, sino la decisión de la Junta de Gobierno del Banco de México de reducir de 6.50% a 6.25% la Tasa de Interés Interbancaria, que es la herramienta de política monetaria. La receta es: aumenta la inflación, hay que aumentar la TII o, por lo menos, dejarla sin cambio, y viceversa: baja la inflación, hay que bajar la TII o, por lo menos, dejarla sin cambio. La Junta de Gobierno está haciendo lo contrario. ¿Por qué? ¿Porque ya renunció a su mandato constitucional, que es procurar la estabilidad del poder adquisitivo del peso, que en este caso significa mantener la inflación en 3%? Y si así es, ¿por qué es así?