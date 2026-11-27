Julián Andrade*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

José Francisco Ruiz Massieu es un personaje que trasciende su época y tiene enorme actualidad. Como ideólogo del PRI, vislumbró las dificultades que se dibujaban en el horizonte para su partido cuando la democracia se volvió una aspiración irrenunciable. Ruiz Massieu fue impulsor del liberalismo social y político que trabajaba en terreno, que gastaba suelas.

Gobernó su estado, Guerrero, con inteligencia y vocación de futuro. Fue ahí donde adquirió carácter constitucional local la primera Comisión de Derechos Humanos, al inicio de los noventa, aun antes que la CNDH, y se establecieron tribunales contenciosos para controlar al propio poder.

Durante la campaña para el cargo rechazó las donaciones de los grandes empresarios para no deberles nada.

Conocedor del poder desde joven, no caía en ingenuidades, pero también sabía de la utilidad de poseerlo y de utilizarlo con la perspectiva de la mejora social.

Decía Ruiz Massieu: “Cuanto más se quiere cambiar, más se requiere el derecho”. Para él, las reformas debían tener el respaldo no sólo de quienes las impulsaban desde la mayoría, sino también de quienes se oponían, y ser, sobre todo, legales.

Ésa era su divisa política: trabajar con denuedo para convencer a los otros. Lo hacía desde la perspectiva de pertenecer a una institución política que contaba con la mayoría en el parlamento, pero que debía ejercerla con inteligencia y sentido democrático. Quien no supiera eso, sostenía, no tenía la preparación y, sobre todo, la vocación para la política, la buena política.

Claudia y Daniela Ruiz Massieu se dieron a la tarea de recopilar documentos, escritos, fotografías y recuerdos de la vida de su padre, quien habría cumplido 80 años.

Fractales de una vida: José Francisco Ruiz Massieu es el libro que compilaron y que funciona como homenaje, pero también como referencia.

Claudia Ruiz Massieu recordó, en la presentación del libro, celebrada apenas este lunes, que su padre era capaz de escribir un proyecto de ley en lo que dura el trayecto de la Ciudad de México a Chilpancingo.

Ávido lector, desde la madrugada ya había consultado los diarios y las síntesis para estar informado y llevar ventaja a quienes iniciaban su jornada más tarde.

Por supuesto que hay que recordar a personajes como Ruiz Massieu, porque, a su modo y no sin contradicciones, fueron moldeando el México que se abriría a la pluralidad.

Lo mataron en septiembre de 1994, cuando era el líder del PRI en la Cámara de Diputados y estaba llamado a tener un papel fundamental en aquellos años turbulentos y difíciles.

Su contribución a la vida política no terminó ahí: continuó en su propia familia y, en particular, en su hija Claudia, canciller de la República y presidenta del PRI, además de destacada legisladora.

Por ello, Fractales, más allá del cariño con el que se editó, es también otro principio, otra aventura y proyecto, como los de José Francisco, en una época tan distinta e igual.