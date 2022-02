La temporada historica de Cooper Kupp

Cooper Kupp concluyó una estelar temporada ganando el reconocimiento a Jugador Más Valioso del Super Bowl, siendo clave en la secuencia ganadora de los Rams. Observando su campaña completa, el receptor estadounidense tuvo una actuación digna de consideración como la mejor que se ha visto en su posición.

En la temporada regular, Kupp acumuló 1,947 yardas, 16 anotaciones y 145 recepciones, consiguiendo la triple corona para un abierto, lo cual ha sido igualado tan solo un par de veces en la historia moderna de la NFL. A pesar de que Cooper no ha tenido la carrera ni las estadísticas acumulativas de Jerry Rice o Randy Moss, la campaña del receptor de Los Ángeles está a la par de cualquiera que se haya visto.

Al contrario de muchos históricos en la posición, Kupp nunca fue considerado una promesa, salió de la preparatoria con pocas ofertas para desempeñarse a nivel colegial. Nunca demostró capacidades atléticas sobresalientes y fue seleccionado en la tercera ronda del draft por los Rams. En cuatro temporadas con el equipo, tuvo tan solo un torneo de mil yardas, por lo que incluso con el cambio de mariscal de campo, la campaña de Cooper tomó a todos por sorpresa.

El cambio de quarterback tiene mucha relevancia, ya que Matthew Stafford es un mariscal con un estilo agresivo, el cual permite que sus receptores tengan números estelares, como fueron los casos con Golden Tate y principalmente con Calvin Johnson.

No obstante, esto no debería usarse para demeritar a Kupp, ya que la mayoría de los receptores históricos gozaron de quarterbacks de élite a lo largo de su carrera, Rice tuvo a Joe Montana y Steve Young, Moss tuvo a Tom Brady. Así que en la primera oportunidad que Cooper tuvo con un mariscal de elite, logró una campaña histórica.

Además de ser el mejor en la temporada regular, Kupp, fue esencial en la postemporada para el eventual campeón, promediando 119 yardas por encuentro en camino a un Super Tazón donde tuvo 92 yardas y dos anotaciones para ganar el MVP del partido ante los Bengals, convirtiéndose así en el primer receptor en ganar la triple corona y el jugador más valioso del Super Bowl en la misma temporada.

Es improbable que Kupp repita hazañas similares en las siguientes campañas. No obstante, toda su carrera ha estado llena de situaciones aparentemente imposibles, por lo tanto no descartemos que tras el modesto comienzo a su carrera, no pueda continuar jugando en este nivel y acabe convirtiéndose en un histórico de su posición.