“En esta administración no hay acuerdos con la delincuencia”

La fiscal general de la capital destaca que en el actual Gobierno ha bajado la incidencia de feminicidios; expresa preocupación en el tema de impunidad y que no se confíe en las instituciones

En la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se investigan los casos más relevantes de seguridad que acontecen en la capital. Hoy platicamos con la fiscal Ernestina Godoy sobre el trabajo que se está haciendo.

La fiscal Ernestina Godoy en entrevista con la periodista Bibiana Belsasso. Foto: Especial

Bibiana Belsasso (BB): Hay grupos criminales en la capital y trabajan para desarticularlos.

Ernestina Godoy (EG): En la Ciudad de México estamos en un momento muy importante porque hay una estrecha coordinación entre distintas dependencias y niveles de Gobierno, como la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, y trabajamos a diario con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de manera franca, respetuosa, donde la infraestructura, los haberes, la capacidad de hacer análisis de inteligencia y demás, la hemos conjuntado y vamos sobre una misma estrategia que tenemos en el gabinete que preside la Jefa de Gobierno.

La Fiscalía es un órgano autónomo, pero no es uno que deba de estar separado, al contrario tiene que haber coordinación y eso lo hacemos todos los días a las 7:00 de la mañana con la Secretaría, la Consejería, con la Secretaría de Gobierno, la Guardia Nacional, con la Defensa, nos ponemos de acuerdo en estrategias; tenemos una general que es lograr la paz, tener más y mejor Policía, utilizar la inteligencia criminal, la investigación y sobre todo, también como parte del sector público, combatir las causas que provocan la delincuencia.

BB: Los grupos criminales en la CDMX generan violencia y distribuyen droga.

EG: El gran avance fue que esta administración reconoció que había ese tipo de delincuencia en la ciudad, se negó durante muchos años que había grupos criminales organizados, la primera manera de empezar a resolver es reconocer que hay un problema, se reconoció y se elaboraron estrategias, seguimos día a día buscando que todos aquellos que están generando violencia sean retirados de las calles.

Entonces hemos logrado la detención y desarticulación de muchas bandas criminales que actuaban en la ciudad de manera local, fuertes como La Unión Tepito, la Antiunión, pero hay una serie de bandas desarticuladas a nivel local, a nivel de zonas de la ciudad.

BB: Hace un par de meses nos decía el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch que había un trabajo de ustedes muy importante antes de la detención de criminales, para asegurarse que los expedientes estén bien integrados y que estos no salgan libres después de cometer delitos.

EG: Eso es una parte muy importante, el tener solidez en la investigación y poder dar a los jueces pruebas, pero otra parte es que no hay convivencia con la delincuencia. En esta administración no hay acuerdos con la delincuencia, en ninguna dependencia, ni con la Secretaría, ni con la Fiscalía, no hay convivencia porque son grupos con un gran poder corruptor, entre corrupción de amenazas y de dinero, es una administración que no admite nada de eso. Entonces, es cerrar la puerta a la corrupción, con la coordinación y solidez, robustecer las investigaciones, integrar bien las pruebas para que los tribunales, los jueces, puedan tener elementos, emitir sentencias y estar muy coordinados y tener todo un sistema de información que nos permite saber si son reincidentes.

BB: ¿Se tiene ya todo en sistemas?

EG: Todos los días lo mejoramos, tenemos una gran base de datos, un gran sistema.

BB: Lo que me dice es muy importante, de no permitir la corrupción porque todos estos delincuentes tienen dinero de la droga, que roban y extorsionan.

EG: Así es, pero no hay cabida en este Gobierno para este tipo de acuerdo, para nada.

BB: ¿Estas indagatorias cómo las hacen?

EG: De manera conjunta, quiero decirles que fue el año pasado en que el Congreso le dio facultades a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para hacer investigación de carácter preventivo, siempre al mando del Ministerio Público, como lo establece la Constitución, y la posibilidad que tiene esta Secretaría de estar desplegada en territorio, que en la Fiscalía no tenemos, es de una gran utilidad para las investigaciones y si a eso se le suma la profesionalización de elementos que hacen inteligencia, análisis criminal, eso nos da una gran ventaja para saber dónde, quiénes y cómo, y hacer el tipo de seguimiento que nos permite toda esa información que nos lleva a las detenciones y a las vinculaciones a proceso.

BB: Muchas mujeres son violentadas, incluso las mujeres de todos estos grupos criminales, las llamadas “novias de la Unión o de la Antiunión”, muchas han sido asesinadas.

EG: Sí, ahí tenemos todo un análisis, se le denomina así, “las novias de la Unión”, pero no solamente son de la Unión, son mujeres violentadas. Desafortunadamente, hemos tenido feminicidios en esos espacios, que inmediatamente también son investigados. Afortunadamente hemos logrado disminuir la incidencia y aumentar la capacidad de detener a los agresores, vincularlos y obtener sentencias en el tema que es tan lacerante para la sociedad, las mujeres, las familias y comunidades.

BB: El tema de adicciones crece.

EG: Hay un programa que puso en marcha la Jefa de Gobierno de todo el centro de la Ciudad de México que se llama Barrio Adentro, es atención integral, entran distintas instituciones para trabajar sobre todo con jóvenes y niños, buscando arrebatarlos de los brazos de la delincuencia.

BB: ¿Qué es lo que más le preocupa a la fiscal general de Justicia de la CDMX?

EG: Me preocupa la impunidad, que no se tenga confianza en las instituciones, en el caso personal de la Fiscalía y que decidan no denunciar porque no nos enteramos de lo que está pasando y eso impide abrir una puerta para la justicia, entonces tenemos que abatir los índices de impunidad, lo he dicho: “En la Ciudad de México, el que la hace, la paga”.

BB: Los grandes retos que tiene usted enfrente, son muchísimos.

EG: Sí, traemos muchos retos, tenemos muchas áreas de oportunidad, tenemos que seguir avanzando como Fiscalía en una transición en la que estamos trabajando en este momento para cambiar la institución para que realmente se procure justicia, no es un cambio de nombre de Procuraduría a Fiscalía, eso sería solamente simulación, tiene que haber un verdadero cambio que permita que la comunidad de la capital sienta que cuando llega a una instalación de la Fiscalía llega al lugar en el que la van a escuchar, donde la van a proteger, si es necesario, llega al lugar donde están los mejores detectives que van a hacer todo para esclarecer su caso, donde están los mejores peritos.

Ése es el gran reto de la Fiscalía y para eso hay que trabajar en procesos, en que el personal cada vez tiene que ser más profesional, empático, más humano, porque la justicia es humana, tenemos que entender que quien llega a la Fiscalía es víctima en un alto grado de vulnerabilidad. Desde que le robaron su cartera hasta que le asesinaron a una hija, eso lo tenemos que entender para poder escuchar, atender y resolver.

No en todos los casos vamos a poder resolver porque no en todos tenemos información, los indicios. A veces llegan algunos y no vieron, pero cuando llegan y nos dicen: “Fue en tal lugar, a tal hora, con tal modus operandi”, entonces buscamos cámaras, pero si no tenemos esto sabemos que ahí pasa algo, o cuando tenemos cinco denuncias en esa zona. Eso es analizar por fenómeno criminal. Entonces ése es el gran reto de esta institución, transformarse y llegar a ser un espacio de confianza que permita que se denuncie, es la cultura de la denuncia que está desalentada porque tardamos mucho tiempo, porque maltratamos, porque se le pide dinero, porque al final de cuentas no pasa nada; que se atienda bien, que no haya corrupción, que se atienda rápido, que sea empático y donde tengamos elementos. Si no lo atienden bien, en las agencias del ministerio público hay un teléfono en donde pueden denunciar.