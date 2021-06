“Si una no es conocida, tiene desventajas para ser escritora”

Las oportunidades para las mujeres todavía siguen siendo un desafío en el mundo del arte y de las letras. Platicamos con Martha Julieta Hernández Aguilar, creadora de la primera librería feminista en la Ciudad de México, en un país donde en las editoriales el catálogo de autores hombres es de aproximadamente un 70 por ciento.

Martha Julieta Hernández Aguilar (MJHA): Hay varios antecedentes, uno es hacer un sondeo de las posibilidades de las mujeres que se dedican a la creación artística en cualquiera de sus ramas, y verdaderamente tienen una presencia muy mínima. Pensando en la literatura, en librerías muy concretamente, bueno, se te cae el alma, porque, por ejemplo, entras a cualquiera de las grandotas y en la mesa de novedades la mayoría está escrita por investigadores, escritores, poetas, pero encuentras muy poca obra de mujeres, y ves los catálogos de las distribuidoras, de las editoriales, y en términos generales encontramos que anda rondando cuando mucho un 30 por ciento la presencia de mujeres en los catálogos, y te estoy hablando de las editoriales no solamente trasnacionales, sino las nacionales, las importantes.

Bibiana Belsasso (BB): El Fondo de Cultura Económica, uno de ellos.

MJHA: El Fondo, por ejemplo, que, haciendo las cuentas, ya para reírte, al ritmo que publican actualmente tardarían como 40 años en emparejar el catálogo. Te puedes pasar hojas y hojas y no hay mujeres y a las mujeres, tanto en el Fondo como en general, y esto no es sólo en México, sino en países diversos, tienen una presencia más importante en la literatura para niños, para jóvenes, en los ilustrados, en la literatura romántica, en la literatura erótica, pero en los otros temas hay una ausencia verdaderamente espantosa.

BB: Lo mismo sucede con la obra plástica.

MJHA: Ya de los museos ni te cuento, porque eso es más que evidente. Las mujeres siempre hemos sido objeto de inspiración y de creación, pero no creadoras, y si hemos sido, pues en muchos casos se ha tenido que firmar con otros nombres para ser tomadas en cuenta o directamente los maestros de los talleres han puesto su firma en obras que han creado mujeres, y luego ya recientemente sí que hay una irrupción de las mujeres en el arte contemporáneo, ya hay una presencia mucho más enérgica, mucho más seria, pero no va más allá del 35-37 por ciento en los grandes museos de cualquier país. En las universidades la mayoría del alumnado en las carreras de artes somos mujeres. ¿Dónde está el problema? Hemos hablado, entrevistado, visto en el caso de la literatura, de la investigación, que llevan las mujeres sus proyectos a ver si se los editan, pero cuando una mujer no es conocida, cuando tiene sus primeras obras, sí que tiene una gran desventaja en relación al mismo tiempo de dedicarse a la escritura si fuera un hombre.

BB: ¿Cómo surge esta librería feminista U-Tópicas?

MJHA: Damos espacio a los feminismos, a raíz de ver esta ausencia de espacios, y luego también habiendo conocido proyectos de librerías feministas en otros lugares, pusimos U-Tópicas.

BB: Viviste muchos años en España, ¿ahí es dónde descubres la primera librería feminista?

MJHA: Ahí es donde encuentro, sí, la Librería de Mujeres en Madrid, en la calle de San Marcos, en el mero centro, cerca de la Plaza Mayor, es una librería muy pequeña, pero tiene unos 45 años de existencia. Sus creadoras, aunque murió recientemente la última, eran republicanas, anarquistas, muy feministas y muy, pero muy luchadoras, unas activistas. Ahorita dices: “bueno, es activista”, pero eso verlo hace 40, 50 años, siempre fue gente de un carácter y de una integridad absoluta y con una creatividad, ¡madre mía! Ojalá se hicieran reportajes sobre esta librería en Madrid, es preciosa, y además ofrece un montón de diferentes expresiones, no sólo literatura o teoría de género, también tienen, como nosotros diseños, textiles, foto, entonces ahí nos nació mucho la idea, “vamos a regresar a México y vamos a tener un espacio así” .

BB: ¿Qué podemos encontrar en U-Tópicas?

MJHA: Aquí tenemos, en cuanto a librería, todo lo que es arte, literatura, teatro, poesía, ensayo; todo lo que puedas encontrar está escrito por mujeres no solamente mexicanas, sino de todo lo que alcanzamos a encontrar, se publican muchas cosas en España y en Argentina, y aquí se están empezando a publicar, pero también ya tenemos las otras secciones que son estudios de género, periodismo, crónica, derecho, psicología, tenemos una sección especializada en violencia hacia las mujeres, otra de maternidad, de salud reproductiva, de crianza y luego, una parte de sexualidad, de amores, de corporalidades, LGTB, ahora también incluimos una sección muy grande de antirracismo, de subrogar, de luchas de América Latina, porque hemos visto, nos han estado pidiendo ampliar esto, como que unas cosas se relacionan con otras; los temas, las luchas, los movimientos sociales.

BB: Y son libros que no se encuentran fácilmente.

MJHA: Son especializados muchos de ellos y bueno, igual lo encuentras en Amazon, pero te cuesta un ojo de la cara. Tenemos más de ocho mil libros y también toda clase de diseños que nos traen las mujeres que los fabrican, tanto textiles, aretes, pulseras, bordados, tenemos una sección de vulvas preciosas, no sabes, de un gusto exquisito, que están confeccionadas con telas, lentejuelas, cuentas, encajes, plumas. Verdaderamente es un festival de color, de creatividad, y estas chicas vienen y nos traen sus cosas a consignación. También hay talleres, conversatorios, debates, presentaciones de libros, que ahora lo estamos haciendo todo en Internet, pero normalmente lo hacemos de manera presencial. La gente aquí se conoce comprando, se contactan cosas, se organizan lecturas, también se ponen de acuerdo para ir a las marchas, aquí se ha generado un movimiento padrísimo de sororidad, de solidaridad, pues no solamente entre los feminismos, sino en general, te digo, para movimientos muy diversos.

