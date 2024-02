Vivan Las Vegas

Fiesta, futbol americano, Taylor Swift, estrellas de cine, televisión, uno de los mejores Superbowls de los últimos tiempos y la consagración de la nueva dinastía que hoy reina en la NFL, los Chiefs de Kansas City. Todo este combo de emociones fue lo que nos dejó el Super Domingo que se disputó en la Capital del Pecado, en el Allegiant Stadium en Las Vegas Nevada. Curiosamente, en una ciudad en donde los espectáculos nocturnos son garantía, el show del medio tiempo, que no tuvo mucha chispa fue lo único que quedó a deber.

Un juego épico que en el futuro aparecerá en la saga de NFL Films, en donde con un formato de cine antiguo revivirán las jugadas cruciales del Superbowl LVIII y conquistó el equipo que tuvo la última serie del partido. Porque sé que no servirá de consuelo, pero San Francisco hizo un gran juego a la defensiva, y probablemente de que el escenario hubiera sido al revés y ellos ser los últimos en tener el balón, la historia hubiera sido distinta. A todos los aficionados de San Francisco que en nuestro país son muchísimos, están cerca, este es el camino.

Del otro lado podemos decir que oficialmente estos Chiefs de Kansas City están listos para ocupar los zapatos que dejaron los Pats de Nueva Inglaterra y que en su momento, eran el equipo más odiado por el resto de la afición de la NFL. Regularmente es un fenómeno que sucede con los equipos ganadores, y con ciertas situaciones que luego suceden en los equipos, como el altercado entre Kelce y su coach, Andy Reid, el éxito hace que se magnifiquen y generen antipatía con las otras aficiones.

Pero Mahomes, Kelce y compañía, disfrutan de todo este ambiente y por ello, siempre parten con ventaja en los juegos cruciales y sobre todo en esta postemporada, en donde no fueron locales en ningún encuentro. Viajaron al frío de Buffalo y derrotaron a los Bills de Allen. Luego a Baltimore y vencieron al mejor equipo de la temporada regular, los Ravens, que a diferencia de Kansas, no pudieron soportar la presión ni manejar sus emociones en los momentos cruciales.

El éxito de Kansas, quien ya domina la NFL no puede entenderse sin el trabajo excepcional de su coach, Andy Reid, que en todo momento, sin importar que parezca que todo está acabado, nunca pierde la compostura, y con una lectura perfecta en las debilidades del oponente, ejecuta sus jugadas, tal vez no espectaculares, pero siempre precisas y eficaces, de un futbol americano de la vieja guardia.

Tal vez no ganó el equipo de nuestro corazón, pero la temporada fue un éxito y no defraudó durante las 22 semanas de duración a los miles millones de seguidores de la NFL y que ahora ya está abrazando alrededor del mundo con nuevas sedes para juegos oficiales que la liga ya anunció: Sao Paulo, para este 2024 y Madrid, para 2025. Esperemos que Emilio Azcárraga tenga contemplado en su remodelación del Estadio Azteca mejorías que sirvan para que la NFL no nos abandone y vuelva a México una vez quede listo.

El grito de “viva Las Vegas” con una euforia y emoción única de Travis Kelce durante la celebración de su equipo, justo y merecido vencedor, es el cerrojo perfecto a una temporada más de la mejor liga deportiva del mundo y que a partir de ayer, los fanáticos a la NFL ya tenemos programados los relojes con la cuenta regresiva para septiembre y el próximo kick off.