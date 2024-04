Investigan a Zaldívar y su equipo

Desde que el 21 de febrero pasado el Presidente López Obrador sostuvo que cuando Arturo Zaldívar presidió la Suprema Corte de Justicia, “su Gobierno intervenía en los casos que eran de su interés”, el hoy ministro en retiro quedó en tal evidencia pública que ahora, junto con un grupo de operadores, enfrenta una investigación del Consejo de la Judicatura Federal ordenada por la actual titular del alto tribunal, Norma Lucía Piña Hernández, con base en una denuncia anónima con testimonios, nombres y cargos de los afectados.

En respuesta, Zaldívar dijo que se trata de una “venganza” de la ministra presidenta de la Corte contra la 4T y el Ejecutivo federal, no obstante, que fue éste quien públicamente señaló que con él al frente de la misma, “nosotros, respetuosamente, interveníamos porque cuando había un asunto así —citó entonces el de Emilio Lozoya— que no sólo es la libertad domiciliaria para políticos, sino la delincuencia organizada, con mucho poder, a la que un delincuente se libera no en 72, en 24 horas y un sábado.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Preocupación mundial por el conflicto Irán-Israel tras el bombardeo con drones y misiles enviados desde la República Islámica de Irán, destruidos por el Ejército israelí que amenaza una contraofensiva similar y obligó a una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU para evitar una conflagración en otras zonas.

Inconforme como muchos con el formato del primer debate presidencial, Claudia Sheinbaum anunció que los partidos de coalición que la postularon y sus representantes ante el INE propondrán un cambio al del segundo que habrá el 28 de este mes a fin de evitar el caudal y tipo de preguntas a las que los participantes se vieron obligados a responder, sin tiempo para contrastar ideas y propuestas.

Después de que Pemex realizó diversas pruebas en el pozo Alfonso XIII de la alcaldía Álvaro Obregón y confirmó que no se encontraron fisuras, filtraciones o tomas clandestinas, el gobierno capitalino aseguró que “otros intereses” —sin precisar cuáles ni su procedencia— están detrás del agua contaminada en la alcaldía Benito Juárez.

A su vez, el secretario de Gobierno, Ricardo Ruiz, aseguró que no todos los vecinos que bloquearon la avenida Insurgentes y Xola desde la semana pasada, viven en esta zona y acusó a “un diputado”, seguramente de oposición, de brindarles casas de campaña para que pernoctaran e impidieran el tránsito vehicular en ese cruce vial.

Exitoso, el Tianguis Turístico en Acapulco, a pesar de los daños causados por el Otis y el avance de la recuperación del puerto que impulsa Evelyn Salgado, la gobernadora morenista de Guerrero.