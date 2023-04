La guerra y Zelensky ante el Congreso de la Unión

Pese a meses de múltiples resistencias, empujadas o patrocinadas desde las más altas esferas políticas del país y por agentes diplomáticos acreditados en México, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, hablará este jueves ante integrantes del Congreso de la Unión.

Me confirman que legisladores mexicanos, tuvieron contacto directo con la Embajada de Ucrania en CDMX para que Zelensky tuviera un espacio este mediodía, por videoconferencia, de 20 minutos, a fin de que pudiera ofrecer un mensaje al pueblo de México desde el Salón Verde de la Cámara de Diputados. Un logro pese al rechazo de sectores duros del gobierno mexicano y del Poder Legislativo.

Los artífices de esta convocatoria, que se desarrollará ante el Grupo de Amistad México-Ucrania, son los diputados Salomón Chertorivski y Riult Rivera, quienes en julio del año pasado, en medio de una enérgica ofensiva de Rusia, fueron invitados a visitar Kiev para conocer la crisis humanitaria detonada por la invasión.

Anoche, de acuerdo con diplomáticos de carrera consultados por este columnista, la decisión de abrir el micrófono del Palacio Legislativo de San Lázaro a Zelensky no es cosa menor, pues reactiva la importancia de México, como actor estratégico, en el concierto de las naciones, me recuerdan.

Y si, por simple que parezca –pero no lo es- se vive un choque entre dos corrientes ideológicas:

La que censuran la guerra detonada por Rusia al invadir territorio de Ucrania, la tibia posición mexicana ante el conflicto y simpatizan con EU y Europa y otra en la que ven al modelo político ruso como parte de su ADN.

Esas resistencias se han reflejado en los choques entre la casa presidencial ucraniana y Palacio Nacional.

El 16 de septiembre, en el marco del desfile militar por el Aniversario de la Independencia de México, el presidente López Obrador habló de un plan de paz para el conflicto Rusia-Ucrania que de inmediato fue catalogado por integrantes del primer círculo de Zelesnky como “pro ruso” y el mandatario mexicano respondió que esa posición reflejaba “intereses de élite”.

Apenas el 5 de abril, sectores mexicanos celebraron a todo pulmón la posición que emitió el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sobre el “papel equilibrado”, los principios de multilateralidad, la no injerencia en asuntos internos y el respeto al derecho internacional de México al recibir en el Kremlin al embajador mexicano.

Hubo intentos por Ucrania. En octubre pasado fracaso el intento del presidente de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Creel, para que el presidente de Ucrania pudiera emitir un mensaje ante el pleno de San Lázaro… en aquella ocasión se impuso la visión ideológica de la mayoría leal al presidente López Obrador.

Me dicen que en las bancadas de oposición en San Lázaro están preparadas para enfrentar cualquier muestra de rechazo a Zelensky durante su mensaje.

Pero, pese a esta disputa ideológica entre mexicanos, que sea bienvenido el mensaje del presidente de Ucrania a México.

RADAR

Me dicen que quien no quita el dedo del renglón es el diputado Rubén Moreira al insistir en que el tema de la migración también tiene que ser atendido por los gobernadores. Sostiene que de nada sirven los reproches, cuando no se están realizado las tareas que a cada orden de gobierno le corresponden.

Hay que trabajar y en serio, sostiene Moreira, si no se quiere que la situación se ponga aún más delicada.

El coordinador de los priistas en San Lázaro, por ello insiste en que el mayor problema que enfrenta México es el crimen organizado, donde el tráfico de personas es uno de los aspectos más relevantes, sobre todo en San Luis Potosí, Nuevo León y Chihuahua.

Lupa sobre Aduanas

En sectores navieros del país han puesto lupa sobre el almirante Felipe Solano Armenta, hombre de confianza del almirante secretario de Marina Armada, quien tiene la “encomienda de erradicar la corrupción” en las Aduanas del país y su colaborador, el capitán Rafael Barradas Hernández.

Esas miradas criticas contra los funcionarios parten de que Aduanas habría otorgado en un proceso amañado un megacontrato sobre la compra de equipos de rayos x para el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y de la relación de uno de ellos con un ex funcionario señalado por actos de corrupción.

Me aseguran que Barradas, actualmente en la Dirección General de Equipamiento, Modernización e Infraestructura de la ANAM, se perfila como el mejor postor para las grandes licitaciones de la Agencia, que con recursos propios de las Aduanas, presupuesto federal y el Fideicomiso para Aduanas son la muestra de el gran poderío económico que tendrá. Me aseguran que navieros e importadores vigilan cada paso de estos dos funcionarios.

Buenas noticias para los empresarios en el país.

Nos comentan fuentes federales que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), a cargo de Luisa María Alcalde, relanzará los mecanismos alternos de inspección, ahora a través de una plataforma digital de Verificación Laboral Voluntaria, conocida como Velavo, con la que quienes cumplan con los requisitos podrán estar exentos de inspecciones físicas durante 1 año.

Cabe recordar que tan solo en 2023 la STPS estima llevar a cabo 42 mil inspecciones a igual número de centros de trabajo, con la nueva plataforma Velavo esperan sumar sobre todo a quienes siempre cumplen con la ley, para de este modo enfocar a sus inspectores en las áreas de mayor violación a derechos de los trabajadores.