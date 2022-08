Impulso a las MiPymes

La Confederación de Cámaras Industriales y Cadena Empresarial Enlazadot, AC, han pactado un acuerdo que va a no dejar en la indefensión a las pequeñas y medianas empresas que son el gran motor del país. Lo fundamental en esto es que en los últimos años no han tenido el apoyo necesario para hacer prosperar sus negocios, no sólo esperando el impulso de la parte gubernamental sino de mecanismos que haga sostenible su cadena de valor y el beneficio de su existencia; por ello, hoy se busca su fortalecimiento incluyendo la vinculación a la cadena de valor de la industria nacional, así como el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas a través de la Confederación y sus integrantes, y con ello reducir la curva de aprendizaje de las empresas del sector industrial.

Esto hará que las MiPymes fortalezcan su nicho de negocio para de igual manera buscar apoyar, promover y desarrollar el sector industrial nacional y fomentar un marco legal que ayude a este numeroso sector de las empresas mexicanas en apoyo de la actividad de la Concamin, que preside José Abugaber Andonie. La Cadena Enlazadot, AC, que encabeza Héctor Pérez, se compromete a realizar difusión y promoción de las actividades de la Confederación de Cámaras Industriales en sus redes de empresarios (50 mil a nivel nacional) y fomentar el intercambio de experiencias.

El Encuentro Nacional de MiPymes, organizado por Cadena Empresarial Enlazadot, AC, será el que consolidará más esto teniendo en cuenta que se desarrolla cada año y que convoca a más de 4 mil MiPymes de todo México en la ciudad de Guadalajara, de las cuales el 12% son de giro industrial. La relevancia de las MiPymes es tal que podrían sumar alrededor de ocho millones de unidades, por lo cual es fundamental apoyarlas no sólo con recursos sino también con capacitación y acercamiento a las cadenas industriales de valor. Así de este tamaño es importancia de este documento firmado.

¿Resucita Interjet? Carlos del Valle, director adjunto de Interjet, habla y presume que la aerolínea con el ingreso al concurso mercantil se fortalecerá a la posición financiera y se protegerán y conservarán los activos que se tienen. ¿Cuáles?, habrá que ver el recuento de lo que se haga, pero lo que está claro es que no se le ve por dónde se obtengan los recursos para salvar este paciente que está en terapia intensiva con asistencia para poder seguir con vida.

¿Acaso al señor Del Valle ya se le olvidaron los 5 mil trabajadores a quienes adeuda mil 800 millones de pesos?, este personaje no se cansa de presumir sus viajes, y su vida de bon vivant. De la familia Alemán nadie quiere acordarse, pero uno de ellos se fue a Europa para conseguir inversionistas, pero hasta el momento nadie sabe si ya logró algo, al menos eso presumía en su partida cuando autoridades trataron de localizarlo. No hay que olvidar tampoco que la Junta de Conciliación y Arbitraje otorgó un laudo para el cobro de esos recursos, sea a través de un pago directo de los dueños o vía remate de los bienes.

Voz en off. La firma de abogados Creel, García–Cuéllar, Aiza y Enríquez, va por su primera oficina en Europa, específicamente en Madrid, España.

Eso sí, se adelanta que dará asesoría exclusivamente en derecho mexicano. Unos dicen que ahora que muchos mexicanos han puesto su dinero en esa nación del viejo continente necesitan quién los guíe. Pero también otra de las versiones es que van para asesorar a españoles que ven complejidad en sus dineros en México y cómo proteger sus negocios. Así los dos lados de esta moneda en la que se apuesta…