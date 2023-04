Se incomoda Centeno exCanacintra

En innumerables columnas en este espacio y otros de esta casa editorial se ha escrito sobre el pasado de José Antonio Centeno en Canacintra, incluso en otros de circulación nacional. Él se presume como un gran empresario, pero hoy sigue en entredicho su gestión como presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, organismo al cual dejó, luego de su penosa salida, dividido y endeudado. Sí, porque aunque él dice que no dejó absolutamente ningún adeudo y que hasta tiene pruebas de ello, su salida tan sólo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) fue por los adeudos con ese organismo, y basta recordarle que Canacintra hoy adeuda cuotas por 9 millones 500 mil pesos, de los cuales al menos la mitad, nos dicen, se acumuló en la gestión de Centeno.

Esa deuda sí existe y de eso sí hay pruebas fehacientes. Adelantamos aquí los graves problemas que hay en Canacintra que presumía ser la cámara industrial más grande e influyente de América Latina, recordándole a Centeno Reyes que ya no son 50 mil afiliados sino cerca de 12 mil y algunos son “cachirules” porque ni industriales son.

¿Cuáles son las pruebas que tanto pregona José Centeno?, ¿dónde afirma que pagó los adeudos ante el IMSS? Incluso si eso fuera a lo que se refiere, fueron sus sedes estatales las que le pidieron que aclarara de dónde salió ese dinero para pagar ese pendiente, porque los números que presentó a los dirigentes estatales no cuadran. Así tal cual se lo dijeron. Envalentonado, molesto e intimidante escribe a nuestro número privado, que además se utiliza para ejercer nuestra profesión periodística, que aclaremos lo dicho sobre su gestión como titular de Canacintra, en donde no lo quieren ver ni en pintura. Teniendo los canales legales de derecho de réplica, este personaje prefiere hacerlo de esa forma, aun cuando a su gente cercana se le preguntó en el pasado por su gestión y sus decisiones, y lo que se decía sobre él y de los señalamientos del mal uso de los recursos en ese gremio industrial donde lo involucraban hasta con una mujer con la que disfrutaba de la partida presupuestal y absolutamente nunca respondió.

Este personaje, Centeno, se dice desprestigiado, y no se cansa de retar a este columnista y a otros colaboradores y a otras casas editoriales. Sin embargo, en este espacio lo que valen son las pruebas, y documentos y en su caso serían publicadas. El buzón está abierto, pero aclarándole que del mal uso de nuestro número privado lo haremos responsable a él, así como por el riesgo a nuestra integridad, porque incluso se le respondió, pero preferimos plasmarlo aquí, porque lo que no le gustó es lo que se dijo de sus pendientes. Eso sin dejar de decirle que lo que le hizo mucho daño fueron los que se le vendieron como los “grandes estrategas” en manejo de crisis, los cuales no le sirvieron absolutamente de nada. Si desea reclamarle a alguien sobre los señalamientos de sus pendientes, usted sabe qué puerta tocar.

Incumplimiento en la Fiscalía. La Fiscalía General de la República (FGR) no se aboca a sus propios requerimientos, pues a pesar de solicitar que la nueva proveedora de limpieza al comenzar labores presentara autorizaciones para la recolección, traslado y disposición final de desechos, Gott und Glück no cuenta con el documento que expide la Secretaría de Medio Ambiente de la capital. Una denuncia presentada por la Unión Nacional Independiente de Trabajadores y Empleados de Limpieza (UNITyEL) al director General de Recursos Materiales y Servicios Generales, Javier Cervantes, reveló que la dependencia negó haber palomeado a dicha empresa para la tarea, sin que al momento haya alguna explicación sobre el posible incumplimiento al numeral 9 del Anexo Técnico, que habría de ameritar rescisión.

Al caldo de cultivo hay que añadir que Gott und Glück tampoco habría inscrito a sus afanadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con lo que la empresa evadiría obligaciones obrero-patronales. Así, de nuevo quedan al final los que menos tienen, pues la organización relató que sus agremiados han insistido en la queja para que sean defendidos sus derechos

Voz en off. Hutchison Ports, liderada en América Latina y el Caribe por Jorge Magno Lecona, festeja su estrategia para alcanzar el “NET ZERO” que toma en cuenta el patrón de emisiones anterior, el plan futuro de electrificación de la flota, la adopción de energías renovables y combustibles alternativos. Además de su apuesta ambiental, también ha realizado importantes campañas de inversión comunitaria centradas en la educación y la protección del medio ambiente. “GoGreen” y “Dock School” son ejemplos claros de la responsabilidad social corporativa con que opera Hutchison Ports…