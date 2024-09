Agujero en Sonora

Así que el Gobierno de Sonora, encabezado por el morenista Alfonso Durazo, debe explicar a dónde fueron a parar cerca de 12 millones de pesos de recursos federales que estaban destinados a programas educativos. De acuerdo con un reporte de la Auditoría Superior de la Federación, hay un posible daño al erario federal por 11 millones 982 mil 300 pesos, por lo que ya no se trata sólo de observaciones, sino de una cantidad de dinero cuyo gasto no ha podido ser justificado ni ha sido devuelto a la Tesorería de la Federación. El monto representa el doble de lo que Durazo le dio este año al Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología. Hay quien asegura que esos casi 12 millones de pesos que no aparecen servirían para dar mantenimiento a centenares de escuelas de Sonora, que están en pésimas condiciones. Pero líderes magisteriales sostienen que la opacidad de la Secretaría de Educación y Ciencia del estado es recurrente, por lo que no hay muchas esperanzas de que aparezca el dinero. Veremos.

Lupa en Zacatecas

Nos recomiendan no perder de vista los pasos que en los próximos días dará el nuevo alcalde de la ciudad de Zacatecas, Miguel Varela Pinedo, quien ayer firmó “bajo protesta” el proceso de entrega-recepción. El panista explicó que, debido a las impugnaciones a su triunfo presentadas por Morena, no tuvo acceso a la información financiera, por lo que desconoce en qué estado le entregan la administración. “Aunque se haya cumplido el protocolo, lo firmado no refleja claramente la situación real”, sentenció. Momentos después, el secretario de Finanzas del Gobierno estatal, Ricardo Olivares Sánchez, reveló que más de la mitad de los ayuntamientos empezará el nuevo ciclo administrativo con “focos rojos”. El nuevo edil desconoce en qué estado le entregó la capital el morenista Jorge Miranda Castro, quien fracasó en su intento de reelegirse y sobre quien, por cierto, pesan acusaciones de enriquecimiento ilícito.

Protestas inamovibles

A una semana de que se cumpla una década de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los familiares de éstos, estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos y grupos que les son afines iniciarán jornadas de protesta que, nos comentan, concluirán con una marcha el 26 de septiembre en la Ciudad de México. En ese marco, varias acciones tendientes a dar cuenta de que se avanza en hacer justicia en el caso se han venido dando en los últimos días en torno al caso. Ayer, por ejemplo, se conoció que un juez dictó formal prisión por el delito de delincuencia organizada contra Gildardo López Astudillo, El Gil, a quien se ubica como uno de los principales ejecutores de la desaparición de los jóvenes. Sin embargo, prevalece la insatisfacción de los padres respecto a las indagatorias realizadas por el Gobierno, al que acusan de no haberles dado justicia ni verdad, a pesar de la promesa hecha en ese sentido. Es sabido que los reclamos que se han repetido casi cada año en estas fechas suelen escalar en frontalidad, así que… pendientes.

Campaña masiva por Ayotzinapa

Y hablando del caso Ayotzinapa fue la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, la que ayer anunció el arranque de una campaña masiva de búsqueda de los normalistas desaparecidos en Iguala, hace ya casi 10 años. La campaña, ha informado, se realizará a través de medios de comunicación electrónicos e impresos, anuncios espectaculares y redes sociales. Al dar cuenta de esta decisión, la mandataria recordó la reunión que recién tuvo con los padres de los 43 a quienes les dijo que no están solos y que tendrán el apoyo de su gobierno. “La finalidad es extender y reforzar la búsqueda de los normalistas y al mismo tiempo seguir pidiendo la colaboración de la ciudadanía para dar con su paradero”, refirió en un mensaje que difundió ayer. Todos los esfuerzos son importantes, por lo que vamos a seguir trabajando en la búsqueda de los jóvenes, ha señalado Salgado, quien también consideró que cada ficha de búsqueda es una esperanza y la posibilidad de sumar voces y voluntades para encontrarlos. Ahí el fundamento de su iniciativa.

La reforma vuelve a dividir a la IP

Con la novedad ya no tan nueva de que en el sector empresarial siguen divididos en torno a la reforma judicial, que ya ha sido aprobada. Y es que si bien antes de su aval las voces de la IP se unificaron en el rechazo —cada una con sus matices— ahora está claro que han variado de opinión. Prueba de ello, nos comentan, es que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, ayer señaló que la preocupación por los impactos que pudiera generar la reforma ya pasaron y que ahora la oportunidad está en las leyes secundarias, donde a su juicio se pueden “armonizar” múltiples temas. Ah, pero resulta que José Medina Mora, de la Confederación Patronal de la República Mexicana, tiene otros datos y ayer advirtió que a causa de la incertidumbre jurídica se están cancelando proyectos de inversión. “La aprobación de la reforma al Poder Judicial viola lo que acordamos en el T-MEC y esto traerá consecuencias, los gobiernos de Estados Unidos y Canadá podrán hacer una solicitud de información y posteriormente convocar a un panel internacional, que si lo convoca lo vamos a perder y eso traerá consecuencias para el país”. ¿Hacia qué lado jalará el grueso del empresariado en el país? Pendientes.

“No veo por ningún lado el peligro”

Con la novedad de que la secretaria de Educación de Sinaloa, Catalina Esparza, subió un video aunque no queda claro si buscaba generar confianza o controversia. Y es que resulta que en el material, que después bajó, parece cuestionar la inasistencia a centros escolares de Culiacán, ciudad que suma nueve días afectada por la ola de violencia desatada por dos facciones del Cártel de Sinaloa. En el video, grabado en una escuela desierta, se le escucha decir: “Les informo: estoy yo aquí, no pasa nada, vengo del Tamarindo, La Conquista, y otras secundarias. Ando sola, no traigo chofer, no traigo guaruras, porque luego dicen que es peligroso moverse y yo no veo por ningún lado el peligro”. El problema es que cuando publicó el material ya había muchos culiacanenses que sí habían visto el peligro. Porque ayer tres personas fueron encontradas muertas, una mujer resultó herida de bala y en la madrugada hubo enfrentamientos entre civiles armados. Y de al menos uno de esos hechos circulaban videos. Ahora qué van a pensar los ciudadanos cuando Catalina les diga que no hay peligro. Uf.