¿El Cuau a la CDMX?

Nos recomiendan encender las alertas no rojas, sino lo que le sigue, pues el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, juega con la posibilidad de buscar la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en el 2024. El tema se comenta cada vez con más fuerza en medios locales y algunos políticos empiezan a hablar en público de ello, como la diputada federal de MC, Jessica Ortega, quien el pasado sábado declaró: “Ya andan levantando la mano para ser Jefe de Gobierno en la Ciudad de México. Que se vayan ya, que se lleven lo que quieran, pero que se vayan ya”, en alusión al Cuau. La 4T necesita en la capital a alguien con arrastre, que sea capaz de nulificar el respaldo electoral que recibió la oposición en las elecciones de alcaldes en el 2021. Y al parecer, alguien pensó en el exfutbolista. Aunque quizá sólo sea una fantasía suya. Ojalá, dicen muchos.

Sheinbaum y la consistencia



Y quien sigue dando pasos consistentes de cara a una posible postulación por Morena es Claudia Sheinbaum quien ayer estuvo en Nayarit. Y, nos hacen ver, cosa no menor, fue recibida no sólo por el mandatario estatal, Miguel Ángel Navarro, sino también por las titulares de los Poderes Legislativo y Judicial de la entidad, Alba Cristal Espinoza y Rocío Esther González, respectivamente, a quienes la mandataria capitalina calificó como “dos grandes nayaritas”. En la entidad se encontró con una buena cantidad de figuras públicas locales, antes de dirigir un mensaje ante un abarrotado Instituto Tecnológico de Tepic —se calcula que ante cuatro mil personas-. Relevante también, nos comentan, que el sábado pasado se constituyera el Consejo de Ciencia y Academia de la Ciudad de México en Apoyo de Claudia Sheinbaum, encabezado por Rosaura Ruiz, y que congregó a profesores y científicos de la UNAM, el IPN, la UAM, la UACM y el ITAM, entre otras. ¿Y las otras “corcholatas” en qué andan?

El mensaje de Esteban Villegas



Y fue el gobernador de Durango, Esteban Villegas, quien mandó un mensaje relevante a los priistas, en un momento que parece un tanto crítico para la vida interna de ese instituto. Y es que en un encuentro con la militancia de ese partido señaló: “No nos volvamos a equivocar, no volvamos a dividir al PRI en dos, o tres o en cuatro grupos. Ya nos dimos cuenta de que estando juntos todos el PRI es invencible”, señaló el mandatario estatal. Además, frente a los próximos comicios en Coahuila y el Estado de México pidió a los tricolores “que nunca más nos vuelva a ganar la soberbia, que nunca más dejemos de ser humildes en nuestro trato, que siempre tratemos bien a nuestra gente”. Está claro que Villegas, nos hacen ver, es uno de los activos partidistas más importantes del PRI en la actualidad, pues consiguió vencer a Morena en una entidad y ha estado haciendo un gobierno que está superando problemas relevantes y que mantiene buena aprobación. Ahí el dato.

Cuautitlán, en crisis



Así que el municipio de Cuautitlán Izcalli no escapa al fenómeno que ha caracterizado al corredor azul del Estado de México en los últimos años: la escalada en la incidencia delictiva. En esta demarcación, gobernada por la panista Karla Leticia Fiesco García, los números pintan un panorama de crisis. En tan sólo un mes los casos de violación se duplicaron, al grado de que en marzo hubo 18 ataques. Y en el mismo lapso crecieron otros siete delitos, entre ellos el narcomenudeo y cuatro modalidades de robo. Dicen los que saben que el pecado de varios alcaldes de la región es dejar en manos de las autoridades estatales el tema de la seguridad, lo que los lleva a no invertir en fortalecer a sus policías. No estaría mal, nos cuentan, que varios alcaldes se acercaran a quien sí ha logrado bajar los índices delictivos en el corredor que nos ocupa. Todo mundo sabe quién.

Alertan por fusiones y desapariciones



Con la novedad de que alrededor de 500 organizaciones de la sociedad civil han alzado la voz para oponerse a la reforma con la que el Ejecutivo pretende fusionar un conjunto de dependencias, entre ellas el Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, el Instituto Mexicano de la Juventud, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, entre otras. “Se contradice el marco constitucional, pues se afecta el Principio Pro Persona, el interés superior de la niñez y la búsqueda de igualdad de género en razón de que son mujeres siempre las más afectadas en todos los grupos de población, señalaron en un pronunciamiento en el que lamentan que muchos que hoy son funcionarios o legisladores en su momento lucharon por crear las instituciones que ahora están en la tablita. Uf.

Los temas de la Iglesia



Y es la Iglesia católica la que mantiene en su agenda de temas relevantes el de la seguridad, la violencia y la pobreza. Y es que, nos dicen, con regularidad suele ser tema de referencia de su órgano oficial Desde la fe. Ayer, por ejemplo, esta publicación hizo notar que “México vive tiempos difíciles con signos preocupantes de violencia, inseguridad, pobreza, violación a los derechos humanos, crimen organizado y otras plagas que dañan gravemente la convivencia social”. La Arquidiócesis Primada agregó que “continuará trabajando para que la paz ocupe el lugar de la violencia, para que la rivalidad abra paso a la reconciliación y el egoísmo a la caridad, para que la unidad supere a la división, la verdad a la mentira, la justicia a la impunidad y la vida a la muerte”. Ahí el mensaje.