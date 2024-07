“Yo decido quién usa el elevador”

Con la novedad de que en Tijuana ya hay un tema más importante por el que vale la pena que los políticos se den con todo: el uso del elevador de la Presidencia municipal. No, no es la economía ni la calidad del empleo, tampoco la falta de urbanización o la inseguridad, es el dichoso elevador, como se puede ver en un video que circula en las benditas redes. En éste la alcaldesa morenista Montserrat Caballero choca con regidores, luego de que se negara el uso del elevador por motivos personales a una de ellas, Claudia Casas. “El elevador es de presidencia… Yo puedo designar quién lo utilice y quién no”, defiende Caballero. “Es como si yo quisiera entrar a tu baño, estás en tu disposición de dejarme entrar a tu baño”. El caso es que en esa agria disputa se aventaron, penosamente, un rato. Por cierto que Casas al final dijo que no lo va a usar. Uf.

Buena calificación en el Edomex

Así que Fitch Ratings dio a conocer la calificación de la deuda del Estado de México en escala nacional, colocando a la entidad que gobierna la maestra Delfina Gómez en los niveles más altos: AA+(mex) y en BBB-. Lo anterior significa, nos hacen ver, que la deuda es estable y sostenible, debido a su estructura económica, además de sólida y bien diversificada. Paulina Moreno, titular de la Secretaría de Finanzas se encargó de dar cuenta de indicadores en los que se sustenta la referida calificación: recaudación positiva, presupuesto con cero deuda pública, gasto público equilibrado y política de austeridad. Esta última, además, apuntó, ha permitido dirigir recursos a sectores prioritarios que más lo necesitan. La calificación está en el máximo nivel para una entidad federativa, lo que da cuenta de que en términos de dineros las cosas se están haciendo bien en el Estado de México. Ahí el dato.

Dice Profeco que le dijo Ticketmaster

Y no fue Ticketmaster, sino la Procuraduría Federal del Consumidor la que, tras conocerse el ataque que vulneró los sistemas de la empresa expendedora de boletos, ayer aportó información nueva sobre el tema. Lo hizo a través de un comunicado en cuyo título afirma que “hackers no pueden ver ni usar datos de consumidores”. En éste, la dependencia federal dio cuenta de la respuesta que le dio la boletera a su petición de información sobre el ataque cibernético que dejó vulnerable información de clientes. Así, dice Profeco que le dijo Ticketmaster que “los números de tarjeta de crédito, las fechas de vencimiento y los códigos de seguridad están encriptados, por lo que los hackers no pueden verlos ni usarlos en perjuicio de los consumidores, por lo que los derechos sensibles y patrimoniales no se verán afectados”. Esto, tras admitir que un tercero, sin autorización y sin consentimiento, accedió y pudo haber obtenido información.

De Tlaxcala al gabinete

Y la que está de plácemes, nos comentan, es la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar, cuya administración acaba de aportar al gabinete presidencial a la nueva secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora. La mandataria estatal, nos cuentan, celebró ayer que Claudia Sheinbaum tomara en cuenta al talento tlaxcalteca, tras enumerar algunos de los logros de su Gobierno en materia turística gracias a la labor del equipo que encabezó Rodríguez Zamora en la titularidad de Turismo en la entidad: la nominación de Ixtenco como pueblo mágico; la apertura de 22 nuevos hoteles; la cifra récord de turistas nacionales y extranjeros, la mayor derrama de la que se tiene registro y el posicionamiento del estado en el país y a nivel internacional, también el reconocimiento que se dio en materia de innovación a la plataforma Tlaxcala Brilla. “Tlaxcala está presente en la transformación nacional”, celebró la mandataria estatal.

Y que se vuelve a ir

No hacía mucho que había vuelto a las filas del tricolor, pero resulta que por lo que está pasando en ese partido, y en particular por la intención de Alito de reelegirse, mejor la senadora Nancy de la Sierra, decidió volverse a ir. “Yo no voy a ser parte de este proceso que va a suscitarse en los próximos días. Prefiero regresar a mi vitalidad, salir del Senado de la República con la dignidad y la congruencia de siempre… Yo siento que a Alito le gusta tener a la gente bajo su yugo, y yo la verdad soy una mujer de libre pensamiento, que me sumo a las causas donde considero que vale la pena estar. El día de hoy me regreso a la pluralidad, a la sociedad civil, donde me siento tan a gusto, y donde no soy empleada de nadie, y puedo pensar y decir lo que pienso, como siempre”, declaró la legisladora poblana, para quien la elección de Alejandro Moreno no va si se toma en cuenta los resultados que el partido tuvo.

Entidad consentida

Interesante, nos comentan, el protagonismo que tiene Nuevo León al ser la sede consentida de las reuniones que mensualmente llevan a cabo los delegados de programas federales, las cuales son operadas por Héctor Gutiérrez, delegado de la Secretaría de Gobernación en la entidad. Lo anterior no puede explicarse, nos hacen ver, más que por la buena relación que hay entre el gobernador Samuel García y el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Una relación que, es sabido, se extiende a la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, quien ha transmitido también su interés de trabajar con el mandatario neoleonés. Nos cuentan que las reuniones entre los delegados tienen como objetivo principal supervisar y evaluar los programas sociales en las distintas entidades y a García Sepúlveda le viene muy bien no sólo ser el anfitrión, sino dar garantía de que las acciones que se proyectan desde el Gobierno federal para Nuevo León tienen garantía de aterrizaje.