Cómo estará el diagnóstico

Y fue Adriana Dávila quien ayer se inscribió en el proceso interno de Acción Nacional para tratar de llegar a la dirigencia nacional. Tendrá que enfrentar a Jorge Romero, que se anotó previamente y ha empezado a recibir apoyos como el del senador Ricardo Anaya, además de que cuenta en su planilla con pesos pesados, muchos de ellos actualmente en cargos de elección o que fueron candidatos. Llama la atención que Dávila, quien evidentemente no llega como la favorita del establishment panista haya planteado entre sus ofertas de campaña echar de Acción Nacional a todos los políticos como los Yunes, acabar con decisiones de las élites en lo oscurito, desterrar las cuotas y los cuates, y sobre todo blindar al albiazul de la corrupción. Si de esa dimensión son sus propuestas no hay mucho qué imaginar para dimensionar el diagnóstico que las habrá motivado. Uf.

No quieren entregar y entorpecen todo

Y está más que claro que aunque a todos en la capital conviene que en la alcaldía Cuauhtémoc se vayan generando condiciones de gobernabilidad, dada la prolongada disputa en la que se encuentra, hay quienes buscan seguir complicando la eventual llegada al gobierno de esa demarcación de Alessandra Rojo de la Vega. No se entiende de otra manera que aun cuando el resolutivo más reciente, de la Sala Regional del TEPJF le concede el triunfo, a integrantes del equipo de la candidata ganadora encabezados por el abogado Obdulio Ávila les hayan cerrado las puertas, usando incluso a policías. Ayer se conoció un video en el que se puede apreciar que no fue posible concretar una reunión de transición. “No se nos está permitiendo el acceso por los oficiales por instrucciones superiores”, informa Ávila en ese material, mientras sus compañeras dan cuenta de los trabajos de entrega-recepción que de no concretarse terminarán afectando, para mal, a los ciudadanos que viven en esa alcaldía.

Cosecha de repudios

Tremendo repudio el que se llevó ayer el dirigente de los trabajadores del Poder Judicial, Jesús Gilberto González Pimentel en la sede del Consejo de la Judicatura. Y es que resulta que hasta huevos le arrojaron cuando pretendía hablar ante sus agremiados luego de que éstos presionaran y revirtieran la decisión de suspender el paro anunciada la víspera. Los abucheos y los proyectiles le llovieron entre gritos de “¡vendido, vendido!”, y de “¡fuera, fuera!”. Es sabido que desde el primer momento, Pimentel fue contra el paro e incluso llamó a rechazarlo. “Si no hay de por medio una suspensión de labores que proceda de la parte patronal, no la inicien, porque ello dificultaría la eventual defensa en caso de ser sancionados por la misma patronal”, fue su dicho cuando la reforma aún no se aprobaba y pretendía que los trabajadores no se movilizaran. Ayer quizá esperaba algo distinto, pero al final cosechó una bochornosa retribución. Uf.

Rumbo al último round en Guadalajara

Y fue la candidata de Movimiento Ciudadano, Verónica Delgadillo, la que sumó ayer una victoria en la disputa que mantiene contra el morenista José María Martínez por la estratégica alcaldía de Guadalajara. Y es que resulta que ahora la Sala Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazó las impugnaciones del abanderado guinda y ratificó el triunfo de la emecista. Hasta ahora, nos comentan, Delgadillo suma tres resolutivos que la favorecen si se considera la elección misma y luego las impugnaciones en dos instancias superiores. Martínez, sin embargo, tiene previsto, nos dicen, acudir a la que será la última instancia de resolución, que es la Sala Superior del TEPJF. Su intención es que las elecciones se repitan. En Jalisco ha quedado claro que Morena sólo dejará de dar esa pelea hasta que la instancia final resuelva. Así que, pendientes.

Villegas en el Tren Maya

Con la novedad de que ayer el Presidente López Obrador subió a un montón de gobernadores del país al Tren Maya, para convidarles de la inauguración del Tren P’atal, un convoy de color azul cuyo nombre por cierto significa “permanecer”. Y entre los mandatarios morenistas destacó también uno que no forma parte de la coalición oficialista: el duranguense Esteban Villegas. Nos hacen ver que fue el único de los gobernadores que está y seguirá en funciones que no forma parte de la 4T. “¡Nos subimos al tren! Por invitación del Presidente recorrimos varias estaciones de esta importante obra para la región, además de visitar diferentes zonas arqueológicas que conectarán con el Tren Maya”, publicó el propio Villegas en redes sociales, con un par de fotos: una en la que es saludado por la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum y por el actual Jefe del Ejecutivo, a quienes mira por la ventana. Y otra en la que figura en medio de sus homólogos de San Luis Potosí, Chiapas, Yucatán y Tabasco. Ahí el dato.

Digo PRD para que entiendas Morena

Importante llamado de atención, nos comentan, el que hizo el Presidente López Obrador a los integrantes de Morena, partido que él creó, para que tomen como ejemplo de lo que no se debe hacer al Partido de la Revolución Democrática, a cuyo ataúd la víspera, el INE le puso el último clavo. “Ojalá lo que llevó al PRD a la pérdida de registro sirva a otros partidos para no cometer los mismos errores”, refirió ayer el Presidente, quien en algún momento de su vida no sólo fue militante sino también candidato presidencial del PRD. Cuando eso respondió le preguntaron si se refería también a Morena. “Incluyendo a Morena”, recalcó. Es este fin de semana que Morena tiene previsto realizar su Congreso Nacional para elegir a su nueva dirigencia nacional y para reformar estatutos. En esa reunión, sin embargo, hay quienes ven la posibilidad de que se geste una tribalización —como la que había en el PRD— dada la existencia de distintos y diferenciados liderazgos con fuerza propia dentro del partido guinda. En su caso, se verá entonces cómo la procesa. Por lo pronto, pendientes.