Homenaje Akron-Chivas

Buena noticia para los aficionados de las Chivas, nos comentan, la de que ayer fue formalmente inaugurado el Andador Chivas por el presidente de ese club de futbol, Amaury Vergara, el presidente del Consejo de Administración de Akron, Santiago Martínez de la Torre, y por el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie. Porque resulta que este andador representa una alternativa cómoda y segura para llegar al Estadio Akron, pues permite bajar directamente del Periférico —específicamente de la Estación Chivas del transporte Mi Macro, a la zona de El Bajío. Nos cuentan que, en el evento, Martínez y Vergara develaron una placa en honor a Jorge Vergara y a Salvador Martínez Garza, pues éste aportó la estrella 10 en el Verano del 97, mientras en la era del primero se sumaron los títulos del AP06 y del CL17.

Las fiebres electorales ya



Vaya sesión la que tuvo lugar ayer en San Lázaro, en la que partidos y coaliciones dieron una prueba de la intensidad con la que se vivirá el último año del actual sexenio. El Frente Amplio por México acometió una primera acción para posicionar a la que será su candidata, Xóchitl Gálvez, al concederle el espacio del PAN en el posicionamiento por el Quinto Informe de Gobierno del Presidente López Obrador. La hidalguense se presentó totalmente enfundada en un discurso crítico, de contraste y contienda. Las bancadas de los partidos que la arropan lo hicieron desde tribuna con consigna y puño en alto. Morena y su línea de defensa de la 4T no se reservaron una dura descalificación basada en la sustancia que días antes aportó Palacio. “Es una corrupta y lo vamos a decir hasta el cansancio, ésa es su bandera, la corrupción”. Viene un choque de trenes.

La mención a Zoé



Y fue el titular del IMSS, Zoé Robledo, quien durante el mensaje del Quinto Informe de Gobierno, cosechó una relevante deferencia presidencial. Y es que cuando el mandatario hablaba de su oferta de mejorar los servicios de salud, no obvió dar cuenta de la decisión del chiapaneco de no buscar la postulación de Morena a la gubernatura de su estado. “Yo daba como un hecho de que ya Zoé se iba a ir a hacer su trabajo de candidato, a ver si ganaba la encuesta… Sí, estaba yo un poco preocupado porque, imagínense, cambiar de dirección para un programa como éste (IMSS Bienestar), que es prioritario… Recordó entonces que Zoé lo buscó. “Entre otras cosas me dijo, aparte de sus convicciones y que él estaba comprometido con el proyecto. Me dijo también: ‘Y estoy joven’. Claro. Entonces, por eso ahora con más firmeza sostengo que vamos a entregar un buen sistema de salud pública”. Ahí el dato.

Gobernadores en Campeche



Y fueron cuatro los gobernadores no morenistasº quienes acudieron ayer al mensaje del Quinto Informe del Presidente López Obrador. El de Yucatán, Mauricio Vila; el de Jalisco, Enrique Alfaro; el del Estado de México, Alfredo Del Mazo; y el de Durango, Esteban Villegas, estuvieron presentes en el acto que tuvo lugar en Campeche. También se subieron al Tren Maya, que arrancó pruebas, y, cada uno por su lado, mandó mensajes con institucionalidad. El mexiquense, por ejemplo, felicitó al mandatario por los avances y resultados presentados. El jalisciense se refirió al tren como “una obra impresionante que tendrá un impacto social enorme” y el yucateco, a cuyo estado le toca un tramo importante de la obra refirió: “Hoy que inicia su fase de pruebas, reconocemos el trabajo de todos los involucrados en este proyecto, con el deseo y la voluntad de seguir sumando en coordinación”.

Distancia de por medio



Con la novedad, ya no tan nueva, de que MC, en medio del encontronazo de ayer, entre la 4T y el Frente, optó por seguir ampliando las brechas que alejan la posibilidad de que los naranjas se sumen a este último. “Fueron ellos, y quienes defienden sus intereses, los que retrasaron 12 años la llegada de López Obrador al poder. Eso nos costó tener hoy un Congreso sin equilibrios y que se haya transformado de un movimiento de esperanza en un régimen de venganza. Y hoy quieren posponer el futuro de nuestro país, pidiéndole a nuestro Movimiento sacrificarse por el bien de sus intereses”, dijo el diputado Álvarez Máynez ayer en la parte central del posicionamiento de los naranjas en el Congreso. Algo que ocurrió luego de que el líder de MC, Dante Delgado, declaró que su partido participa “en unidad con la ciudadanía, no con membretes”. Uf.

Carmona, reaprehendido



Doble sorpresa la que se dio ayer en el caso del fiscal de Morelos, Uriel Carmona. Y es que resulta que primero, por la tarde, se informó del resolutivo de un juez federal que dispuso su inmediata libertad ante la duda de si tenía o no fuero. En ese momento se informó que el funcionario podría continuar en libertad el proceso que se le sigue por los delitos contra la procuración y administración de justicia en el caso de Ariadna Fernanda, en el que su fiscalía determinó que falleció por broncoaspiración, mientras la capitalina resolvió que se trató de un feminicidio. Por lo noche, Carmona salió del Reclusorio Sur, donde se encuentra desde el pasado 4 de agosto. Sin embargo funcionarios de la fiscalía de la CDMX ya lo esperaban para ejecutar una segunda orden de aprehensión dictada por un juez por el delito de encubrimiento por favorecimiento relacionado con el mismo caso. Se estimaba anoche que permanecería en prisión.