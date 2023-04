Ojos en el Plan B bis vs. el TEPJF

Nos hacen ver que esta semana miradas estarán puestas en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, donde Morena, PRI, PAN y PRD tienen previsto aprobar una reforma constitucional que es una especie de Plan B bis, pero dirigido ya no contra el INE sino contra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al que le pretenden cercenar facultades que salvaguardan los derechos de mujeres, de indígenas, de personas con discapacidad, de integrantes de comunidades LGBT, por mencionar algunas. Ya el viernes organizaciones de la sociedad civil que promovieron la marcha rosa le hicieron saber a los dirigentes de los partidos de oposición que lo conveniente es que, al menos por el momento, el TEPJF tampoco se toque. ¿Las van a ignorar Alejandro Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano? Hoy se sabrá.

El Salvador quiere ceses y cárcel

Y es el gobierno del El Salvador el que mantiene la exigencia de justicia para sus ciudadanos en el caso del incendio ocurrido en una central de retención de migrantes en Ciudad Juárez a cargo del INM que encabeza Francisco Garduño. Y para ese propósito, nos hacen ver, claramente han exigido dos cosas: ceses y cárcel. Ayer, luego de que se informara que siete de las víctimas que fueron identificadas como de nacionalidad salvadoreña fueron ya repatriadas, la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana de la Cancillería de ese país, Cindy Portal, advirtió: “Estamos exigiendo la renuncia de las personas que son responsables de la política migratoria de México”. Ya hace unos días, la misma funcionaria del gobierno de Nayib Bukele acusó que lo ocurrido con los indocumentados fue un “crimen de Estado”. Ayer agregó su exigencia de prisión. Uf.

Defensa desde Palenque



Nadie duda que la conferencia mañanera además de un instrumento de comunicación del Presidente, es también la vía mediante la cual éste define, orienta y conduce los asuntos prioritarios de su gobierno. De ahí que a muchos no extrañara la defensa que hizo de dicha conferencia ayer, en un video que grabó en Chiapas y desde ahí difundió en las benditas redes. “Ya mañana vamos a estar en la mañanera, aunque quieren prohibirla, imagínense, los conservadores. Son intolerantes, nada más quieren hablar ellos, no quieren que hablemos todos, pero bueno, no van a poder. Nos vemos mañana en la mañanera”, dijo el mandatario. La respuesta fue también para quienes, nos aseguran, además de todo lo señalado al principio, consideran también que la conferencia que encabeza de lunes a viernes el Ejecutivo es fuente de polarización y choque social.

Ajustes en comisiones clave del INE



A una semana de la salida de Lorenzo Córdova del INE, el Consejo General, encabezado por Guadalupe Taddei, tomará decisiones sobre la integración de las comisiones del órgano electoral, en las que participaban Ciro Murayama, Adriana Favela y José Roberto Ruiz, para incorporar a los trabajos a los nuevos consejeros Jorge Montaño, Rita Bell López y Arturo Castillo. No obstante, por el momento, las comisiones serán presididas por los consejeros que ya eran parte del órgano electoral, y en algunas consideradas estratégicas, como la de Fiscalización, Quejas y Denuncias y Prerrogativas, se prevé que queden al frente Uuc-kib Espadas, Claudia Zavala y Martín Faz. Se trata de una buena señal en el seno del órgano electoral, nos comentan, para involucrar a todos sus integrantes, nuevos y antiguos.

Campaña de tenis



A una semana de haber arrancado las campañas en el Estado de México, ni las declaraciones ni las propuestas ni la supuesta guerra sucia han tenido mucho efecto, pero qué tal los tenis que utilizan los equipos de las candidatas Delfina Gómez y Alejandra del Moral. Con la abanderada de Va por México, particularmente son los del PAN los que desde el inicio de su campaña presentaron su calzado especial del blanquiazul mexiquense, que ha distinguido a los panistas en los eventos, incluso de sus partidos aliados. Y ahora la abanderada del guinda, que ya había tratado de imponer moda al estilo López Obrador con muñecos, playeras y otros productos, también estrenó los tenis de Morena, junto con Mario Delgado, que no se le despega de la campaña, para los recorridos que realizará en estos dos meses. Ahí el dato.

Campeche, en picada



Sólo es cosa de revisar las estadísticas, nos comentan, para comprobar el desplome en la calidad de vida de los habitantes de Campeche a raíz de que Layda Sansores llegó a la gubernatura. La caída en el tema de seguridad se confirma al descubrir que durante los primeros dos meses de este año se registró alza en ocho delitos de alto impacto, entre ellos cuatro que afectan principalmente a las mujeres. Uno de ellos, el de violación, creció 33.3 por ciento, lo que ha hecho que organizaciones sociales enciendan las alertas. Pero el desplome en esta entidad también se refleja en la economía, pues aparece en el último lugar, con una caída de cinco puntos, en el ranking de México Cómo Vamos. Los números de productividad y creación de empleos tampoco son positivos. Inseguridad y pobreza: los ingredientes perfectos para este coctel de la debacle.