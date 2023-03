Piña, aplausos y trincheras

Y fue la ministra presidenta Norma Piña, cuyo nombre ha estado sonando con regularidad en conferencias mañaneras, desplegados y hasta amenazantes mensajes en redes, la que aprovechó el Día del Juzgador y la Juzgadora mexicanos para mandar mensaje a los integrantes del Poder Judicial. “Entre nosotros entendemos muy bien que en la función jurisdiccional no buscamos aplausos”. Y dijo también: “Independientemente de nuestra trinchera, en el ejercicio de nuestras atribuciones como juzgadoras y juzgadores nos corresponde garantizar el derecho de las personas que buscan acceder a la justicia”. Nos hacen ver que sus señalamientos, en un momento en el que ha destacado el cuestionamiento de Palacio, se han apartado de cualquier indicio de frontalidad y refugiarse en la institucionalidad… al menos por ahora.

…Y llegó el tema al Senado

Y a propósito de la ministra, resulta que fue motivo de debate en el Senado, donde las legisladoras de oposición demandaron al Presidente Andrés Manuel López Obrador que cese los ataques en su contra. Ante esta exigencia, la morenista Malú Mícher, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, defendió que el Ejecutivo federal no le ha faltado al respeto, pero que el hecho de que la presidenta de la Corte no se pusiera de pie en el evento para conmemorar la Constitución representó casi un reto. En respuesta, la priista Beatriz Paredes remarcó que como titular de un poder, la ministra no estaba obligada a ponerse de pie, pero, sobre todo, dijo que los poderes deben respetarse entre sí, su autonomía, su independencia y su potestad.

El fuego antiaéreo de la Consejería

Pues con la novedad de que no le cayó nada bien a la Consejería Jurídica de la Presidencia el que se diera a conocer que la magistrada electoral Janine Otálora, estaría proponiendo restituir al secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, quien fuera el primer cesado del órgano electoral luego de la publicación del llamado Plan B de la Reforma Electoral. Tanto que no dejó pasar ni un día para interponer un “incidente de impedimento” con el argumento de que la magistrada no ha escuchado a todas las partes involucradas en el juicio y no tiene un proyecto de resolución sometido a consideración del pleno. Nos hacen ver que así como están saliendo misiles de impugnación de la oposición y diversos sectores contra el Plan B —y tan es así que ayer sumaban ya 145 recursos de impugnación ante el TEPJF— también hay artillería antiaérea lanzada desde la oficina de Estela Ríos para frenarlos antes de que peguen en el blanco.

El PRD se adelanta

Nos cuentan que en el PRD ya tienen definido gallo para la Jefatura de Gobierno capitalina. Se trata del actual coordinador en la Cámara de Diputados, Luis Espinosa Cházaro, quien estaría anunciando su pretensión de manera formal el próximo 11 de marzo, fecha en la que presentará su informe de actividades legislativas. Y es que, al interior del sol azteca, mencionan que es quien llena el ojo de la militancia y también cuenta con la simpatía de sus aliados de Va por México, aunque hay quienes se preguntan si el perredismo, que, es sabido, no llevará mano en el proceso de designación del candidato de la Alianza en la Ciudad de México, está tratando de madrugar a sus aliados PAN y PRI o al menos no dejarles a los aspirantes de esos partidos, que no son pocos, el camino libre. Uf.

Polémica… por las prácticas

Así que la diputada de Morena Selene Ávila desató una polémica en redes sociales por intentar “ayudar”, dijo ella. Y es que en su cuenta de Twitter promocionó una “oferta” para estudiantes de Derecho que quieran realizar sus prácticas profesionales, a quienes les pidió enviarle un ensayo con exposición de motivos y propuesta de tres iniciativas. Entre los observadores recurrentes de esos menesteres legislativos, lo anterior fue visto como un abuso para quienes comienzan su vida profesional porque “esto se llama trabajo y se remunera”, le hicieron ver. Los reclamos causaron molestia a la legisladora, quien, contrario a la autorreflexión que se esperaba de su parte, llamó mediocres, vulgares, pedestres, limitados, fracasados y resentidos a quienes no compartieron su iniciativa. Así la situación en ese polarizado espacio llamado San Lázaro.

Margen de tiempo

Y fue el embajador Ken Salazar, el que, dentro de la bolsa de temas espinosos que se han sumado últimamente en la relación bilateral, trató de despresurizar uno de ellos, el de las consultas por el asunto del maíz transgénico. Un diferendo que la víspera escaló no al mayor nivel de tensión, pero sí dio un paso más en esa ruta y que, por lo pronto, entre congresistas estadounidenses que presionaban por esa vía fue una medida bien recibida. El caso es que Salazar ayer dijo: “No hay límite a la duración de estos diálogos si ambos gobiernos acuerdan continuarlos. Invito al Gobierno de México a aprovechar esta oportunidad para ofrecer recursos y experiencia técnica necesaria para asegurar una resolución exitosa de estos importantes temas”. Parece que, por lo pronto, en ese tema, hay un poco más de tiempo.