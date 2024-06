El problemón de Gott Und Glück

Y es la empresa Gott Und Glück la que, nos comentan, ahora está queriendo lanzar la papa caliente al Instituto Politécnico Nacional por el caso de la falta de pago a los trabajadores de limpieza. Aunque para quienes conocen la entraña de este asunto se trata de una forma de evadir la responsabilidad. Porque resulta que al no tener dados de alta en el IMSS a los trabajadores que realizan tareas de limpieza en el Poli, la empresa no ha cumplido con el requisito del Sistema Único de Autodeterminación del IMSS. Aunado a ello ya tiene encima penalizaciones que no ha cubierto. Y por si fuera poco, debe primero concluir el proceso de revisión de diversos incumplimientos del contrato en los que ha incurrido. Nos dicen que mal haría el IPN en pagar alguna cantidad, porque si lo hiciera le aplicarían a sus funcionarios fuertes sanciones administrativas. Así que no hay de otra: la empresa tiene que arreglárselas y cumplirle a sus trabajadores, nos comentan.

Explicaciones

Con la novedad de que el embajador de México en España, el expriista Quirino Ordaz, tuvo que explicar por qué apareció en una foto con Carlos Salinas, exmandatario a quien el Presidente López Obrador se refería, cuando fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, como “el innombrable”. La imagen fue tomada en Madrid, en la fiesta del empresario Juan Antonio Pérez Simón y el caso llegó a la mañanera. “Y lo de Quirino: envió una nota, ya me explicó. Yo le tengo confianza a Quirino para empezar, ya me explicó… (Pérez Simón) hizo una fiesta en su casa, en España, invitó a sus amigos, creo que Salinas es su amigo y Aznar, el que fue presidente de España, del Partido Popular, e invitó a Quirino como embajador de México y a otros empresarios y mecenas culturales, y eso fue. No sé por qué no invitó al licenciado Peña y a Felipe Calderón”, dijo el Presidente. Ahí el dato.

¿Hora de definiciones?

Y nos cuentan que el foro de parlamento abierto que se celebrará este jueves en la Cámara de Diputados en torno a la reforma al Poder Judicial, más que una reanudación del debate será una pauta de definiciones. De acuerdo con el programa dado a conocer ayer por el senador Ricardo Monreal, además de parlamentarios e integrantes del Poder Judicial, entre los invitados más esperados estarán las y los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En las previsiones del debate hay quien anticipa que las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz se podrían pronunciar en favor del proyecto de la 4T. El ministro Ortiz Mena, en neutro, mientras que el resto se plantarán en contra. Otro detalle a destacar es la postura que adoptaron legisladores, pues los opositores PAN, PRD y hasta Movimiento Ciudadano tienen pensado hablar en rechazo a la iniciativa, mientras que el PRI adoptaría la postura “ni de aquí ni de allá”. Por lo pronto, pendientes.

Agua para el Mundial

Mario Romero, director gerente de la plataforma Impact Hub, alertó sobre un desafío para el cual México no se encuentra preparado y que tiene que ver con la escasez de agua. Y es que dentro de un par de años será anfitrión, junto con Estados Unidos y Canadá, de la copa del mundo de futbol, y la Ciudad de México, de cara a la competencia deportiva de la FIFA en el 2026, también podría enfrentar la crisis hídrica. Indicó que el reto radicará en la llegada de turistas, deportistas y autoridades deportivas, a quienes se les debe garantizar el suministro del líquido. Nos recuerdan que, según datos de la Comisión Nacional del Agua, el Sistema Cutzamala, que suministra el 27 por ciento del agua que ocupa la capital del país, se encuentra a menos del 30 por ciento de su capacidad, uno de los niveles más bajos de su historia y cuya crisis puede agravarse si las autoridades no actúan desde ahora para atender el grave problema. Ahí el dato.

Toma y daca por Jalisco

Y es la impugnación de la elección en Jalisco en la que Morena, en el cúmulo de temas de coyuntura, no se quiere quedar atrás. Y es que ayer quien fuera candidata del guinda, Claudia Delgadillo, acudió al Senado y fue arropada por su bancada, que exigió el recuento “voto por voto”. Sin embargo, en MC tampoco bajan la guardia y ayer el coordinador Clemente Castañeda reviró: “Tanto el Presidente de la República como el senador Ricardo Monreal pidieron el conteo voto por voto; en Movimiento Ciudadano Jalisco les tomamos la palabra, que se cuenten, y cuando se confirme la victoria electoral de Pablo Lemus Navarro en Jalisco y Verónica Delgadillo en Guadalajara, que se disculpen por los agravios contra el ejército de hombres y mujeres que organizaron la elección y contaron los votos, y que de una vez por todas aprenda a perder”. Uf.

Choque electoral

Y nos piden no perder de vista el choque que se está dando entre diputados de Morena en la Ciudad de México y la consejera electoral local Carolina del Ángel. Y es que resulta que los guindas solicitaron la remoción de la funcionaria al advertir que incurrió en un conflicto de interés al participar en la resolución del acuerdo en el que se definió la asignación de diputaciones plurinominales. El argumento de los morenistas es que debió excusarse y no participar en la votación que tuvo lugar el pasado 9 de junio porque una de sus excolaboradoras aparece como suplente del PAN. La exigencia fue presentada ante el INE, aunque Del Angel Cruz ya respondió, de acuerdo con reportes periodísticos, que en su contra hay bullying mediático y acoso. El caso está en manos pues del árbitro a nivel nacional. Pendientes.