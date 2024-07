Tlalpan dice no a la tala de Six Flags

Con la novedad de que la alcaldía de Tlalpan, que encabeza la panista Alfa González, salió a pronunciarse contra la pretendida tala de 151 árboles por parte de Six Flags para construir un nuevo juego. La posición de la alcaldía ha sido, nos comentan, la de arropar a los vecinos. “No a la tala innecesaria de árboles, somos congruentes con nuestra política en materia medioambiental, Tlalpan es Ciudad Árbol”, señaló Alfa luego de que su administración diera cuenta de un posicionamiento en el que se cuestiona que el parque no se acercó a consultar a la alcaldía; se rechaza la consulta vecinal por ser parcial y poco clara además (no pregunta a los tlalpenses si están dispuestos a perder bosque); se advierte que el proyecto provoca un severo daño ambiental; se lamenta que se privilegie un interés particular y se pide a Medio Ambiente y al parque reconsiderar. Ahí el dato.

Se la complican a Alito

Y nos cuentan que el camino a la reelección de Alito se está empezando a llenar de piedras y obstáculos, porque resulta que los priistas opuestos al dirigente nacional, si bien no tienen espacios de relevancia en los órganos de dirección para incidir en las decisiones, claramente han activado una vía para armar y presentar acciones de impugnación a cuanta decisión se vaya tomando. Ya lo habían hecho con tres recursos que interpusieron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por la reforma estatutaria que permite la reelección, pero ayer se supo que Dulce María Sauri, Pedro Joaquín Coldwell, Enrique Ochoa y Manlio Fabio Beltrones hicieron lo propio con la convocatoria que se conoció el viernes para la elección de dirigentes nacionales. En ese proceso se ha anticipado que Alejandro Moreno podrá competir y seguramente hacerse de un segundo periodo al frente del PRI. A ver qué sigue. Pendientes.

Inai pone la lupa a Ticketmaster

Y donde rápidamente se pusieron las pilas fue en el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, que preside Adrián Alcalá, para iniciar una investigación ante las denuncias de revelación de datos personales en posesión de Ticketmaster. Esto luego de que usuarios expusieran una notificación que les llegó en la que, señalan, la empresa boletera les informa que derivado de un hackeo a sus sistemas, quedó vulnerable la información de 560 millones de cuentas en México, Canadá y Estados Unidos, entre ellas la del destinatario del mail. Es relevante que el organismo se haya tomado en serio las denuncias ciudadanas planteadas en las benditas redes. “El Instituto se mantiene atento a las denuncias que pudieran presentar las personas afectadas por una posible divulgación de sus datos personales a fin de iniciar los procedimientos correspondientes”, señaló el órgano autónomo.

Ya lo quieren encaminar a la puerta

Así que que al interior de Acción Nacional hay quienes ven con recelo que el senador Damián Zepeda esté empujando cambios de fondo en su partido. Y es que entre esos a quienes no cae bien su postura sostienen que contrario a lo que sucede en el Partido Revolucionario Institucional, en el albiazul los estatutos no se pueden modificar unilateralmente y en este caso hacer que se realicen elecciones abiertas. También acusan que como Damián no ha encontrado eco ni dentro ni fuera del panismo, ya le estaría haciendo guiños a Movimiento Ciudadano, partido del que, acusan, se ha expresado muy bien, al asegurar que es una mejor opción de representantes, y que creció del 1.7 al 10 por ciento de su votación en la elección presidencial. Zepeda no ha dicho que se quiera ir, al menos eso no se ha registrado o entendido, aunque por lo visto entre los azules ya hay quienes lo quieren ir encaminando a la puerta. Uf.

¿La última batalla?

Y fueron los senadores del llamado bloque de contención en el Senado, integrado por PAN, PRI, PRD, MC y Grupo Plural, los que presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de las reformas aprobadas por la mayoría cuatroteísta a las leyes de Amparo y Amnistía. Y es que, señalaron, con las reformas aprobadas por ejemplo a la Ley de Amparo se impide que los jueces puedan suspender los actos de las autoridades, aun cuando éstos afecten el interés de la sociedad. Nos hacen ver que ésta sería quizá la última acción del bloque en la actual legislatura, pues está por verse si este grupo de fuerzas se mantiene. Nos cuentan que hay quienes piensan que sus posibilidades de continuar chocarían contra dos posibles fenómenos: el PRImor o el fosforena.

Sin rival

Y quien luego de las diversas señales que se dieron en los últimos días camina sin contratiempos a convertirse en la próxima dirigente nacional de Morena es Luisa María Alcalde. Fue Mario Delgado, quien actualmente ocupa la dirigencia nacional del guinda, pero saltará a la Secretaría de Educación Pública en octubre, el que confirmó que la hoy secretaria de Gobernación es hasta el momento la única candidata en la contienda interna para suplirlo. Aunque también agregó, como era de esperarse, que se tendrá que emitir una convocatoria y que van a ser los militantes y el pueblo los que definan. Por cierto que Delgado estuvo ayer en Tlaxcala, donde gobierna Lorena Cuéllar, en uno de los eventos de la gira que llevan a cabo la Presidenta entrante, Claudia Sheinbaum, y el Presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador.