“Viva Josefa Ortiz de Pinedo”

El que se voló la barda fue el diputado local electo por Morena en Tamaulipas, Sergio Ojeda Castillo. Y es que si no fue para generar burlas en las benditas redes, como finalmente ocurrió, muchos no se explican cuál fue la motivación que tuvo para organizarse a sí mismo su ceremonia de El Grito. Resulta que, en un video de ese momento, se le ve ondeando una bandera nacional mientras, en un micrófono de pedestal, grita: “¡Viva Josefa Ortiz… Josefa Ortiz de Pinedo!”. A lo que su público le responde con un “¡viva!” un tanto apagado, por lo que el morenista parece caer en cuenta del error e intenta corregir: “¡viva Josefa Ortiz…!” —aunque ahora pronuncia lentamente el nombre mientras un acomedido le dicta: “de Domínguez”— y es entonces cuando el diputado completa con dificultad: “¡de Domínguez!”. Como era de esperarse, además de las burlas a Ojeda, apareció ya una imagen de La Corregidora con la cara del actor Jorge Ortiz de Pinedo. Uf.

Caló la crítica

Calaron, nos comentan, las críticas que hizo a la reforma al Poder Judicial el expresidente Ernesto Zedillo, quien el domingo acusó que con esa enmienda se pretende “arrasar con el Poder Judicial como entidad independiente y profesional y transformarlo en un servidor de quienes detentan y concentran el poder político”. Y tan calaron que, nos dicen, ayer salió el senador de Morena, Ignacio Mier, a responderle. En el revire el legislador le cuestionó por entrar al Consejo de Kansas City Southern, “empresa a la que su gobierno concesionó la industria ferroviaria nacional”; también por los casos Acteal y Aguas Blancas, y por la reforma del exmandatario priista al Poder Judicial, que implicó reducir la cantidad de ministros a 11 “y esos juzgadores lo liberaron de toda culpa”. Parece que en la 4T, nos dicen, no quieren ni un raspón a su reforma. Pendientes.

Saltan gobernadores en el PAN

Ante el marasmo en que se encuentra sumido el PAN, derivado de derrotas y de recientes fracturas, fueron de plano los gobernadores emanados de ese partido los que anunciaron que se pondrán adelante en el proceso de refundación. En un pronunciamiento que hicieron ayer, las y los mandatarios de Chihuahua, Aguascalientes, Querétaro y Guanajuato, anticiparon: “Estamos sumergidos en una crisis profunda, como nunca desde 1976. Negarla no es opción. Ignorarla, suicida. Hay que enfrentarla ya, antes de que se vuelva terminal. Hay con qué y sabemos cómo. Hacer lo mismo no sólo nos llevará al mismo resultado: nos hará desaparecer”. Los gobernadores no son los únicos que han hecho ver la situación grave del albiazul. Apenas el viernes, el nieto de Manuel Gómez Morin protestó en la sede panista para acusar que la dirigencia actual, encabezada por Marko Cortés, tiene secuestrado al PAN.

Cada quien su grito

Nos hacen ver que el pasado domingo hubo una gran variedad de gritos, para conmemorar la Independencia, pues es sabido que quien grita busca imprimir un sello personal a la arenga y también suele ocurrir que ésta se encuentra asociada a los momentos políticos en curso. Fue así que el Presidente, por ejemplo, lanzó un “viva la justicia”, en lo que algunos leyeron como una reivindicación de la Reforma Judicial que ese mismo día fue promulgada. Y también estuvo entre sus arengas una a la Cuarta Transformación. En tanto, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, incluyó entre sus arengas un “viva el federalismo mexicano” y uno más a “la República y la división de poderes”. De igual forma, al menos cinco gobernadores de Morena incluyeron a López Obrador entre “los héroes que nos dieron patria”. Y mandatarios panistas como la chihuahuense, Maru Campos, lanzaron: “Viva la dignidad de los chihuahuenses, viva la paz, viva la democracia”. Ahí el dato.

Ceguera en Zacatecas

Hay quien asegura que a autoridades de Zacatecas les queda como anillo al dedo el dicho de que “no hay peor ciego que el que no quiere ver”. Y es que el pasado fin de semana, el secretario de Turismo del estado, Le Roy Barragán Ocampo, afirmó que la alerta emitida por el Gobierno de Estados Unidos para no viajar a la entidad gobernada por David Monreal —según la cual “los delitos violentos, la extorsión y la actividad de grupos criminales están muy extendidos en el estado”— tiene “motivos políticos”. Como si el vecino del norte tuviera algún interés especial en desbarrancar a una administración que no pasa semana sin dar un tumbo. Muchos creen que esa ceguera institucional es lo que impide que se tomen medidas para prevenir el recrudecimiento de la violencia, la causa que origina las alertas del Departamento de Estado. El no querer ver la realidad puede provocar consecuencias graves, como el que los grupos delictivos tomen el control de las ciudades, nos comentan.

Lupas sobre la implementación

Y pasada la euforia de su aprobación, es desde varios frentes tanto oficialistas como opositores donde empiezan a ver lo complicada que se va a poner la instrumentación de la reforma al Poder Judicial. Y es que resulta que varias instituciones involucradas en la parte sustancial de esa enmienda, la elección de jueces, van a andar muy apretadas de tiempo y atareadas para cumplir los plazos establecidos: Senado, Diputados, Congresos locales, INE… Aunado a ello, no se sabe a ciencia cierta en quién recaerá evitar, si aún es posible hacerlo, que como ayer advirtió la Barra Mexicana Colegio de Abogados el remplazo de más de siete mil jueces se haga sin que la justicia termine politizada. Esa agrupación ha advertido también que “estos cambios, que afectan más de 18 artículos estructurales de la Constitución, violan las obligaciones de México bajo el derecho internacional y representan una grave amenaza para la independencia judicial”.