Enjuiciar al Ministro Pérez Dayan, un desproposito

Querer enjuiciar políticamente al ministro Alberto Pérez Dayán, como pretende el gobierno de Morena, “es un despropósito”, afirmó el líder del tricolor Alejandro Moreno, al advertir que las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deben acatarse cabalmente.

La Segunda Sala de la Nación determinó que, al tenor de la Constitución Federal en su texto derivado de la reforma en materia energética de 2013, el orden de prelación en el despacho de energía eléctrica regulado en la Ley de la Industria Eléctrica de 2021, que constituye el mecanismo mediante el cual se decide qué centrales generadoras de electricidad inyectan primero su energía a la red nacional, transgrede los principios de competencia y libre concurrencia, señala también la nota informativa del máximo tribunal constitucional.

El tema de la prelación en el despacho de energía es uno de los temas centrales de esa reforma, pues López Obrador pretende que las decisiones en la materia sean facultad exclusiva e inapelable de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la cual da preferencia a la energía generada por sus plantas y deja en segundo término a las empresas privadas.

Estas últimas se consideran marginadas injustamente y por ello promovieron los amparos que, luego de pasar por todas las etapas del Poder Judicial Federal, dieron lugar a la referida sentencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte. Los inconformes calificaron de inequitativo y de retrógrada ese criterio acerca del despacho de energía, pues se da preferencia a plantas poco eficientes y altamente contaminantes, como son las de la empresa estatal, mientras que se deja fuera a la electricidad generada con procedimientos no contaminantes.

Este criterio fue tomado en cuenta por los ministros de la Segunda Sala al señalar que la contra reformar del inquilino de Palacio Nacional “en lugar de atender a un criterio de eficiencia como lo manda la Carta Magna, la indicada legislación secundaria prioriza a quienes pueden celebrar contratos con compromiso de entrega física, es decir, a los generadores del Estado (CFE) o a las plantas asociadas a éstas, lo que genera una alteración en el mercado eléctrico.

Consideró que el revanchismo del actual gobierno no tiene límites y, dirigiéndose a los integrantes de Morena, puntualizó: “Entiéndanlo, la ley es la ley”.

Expresó el respaldo total del PRI a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al ministro Pérez Dayán, que con su voto de calidad como Presidente de la Segunda Sala permitió que se declarara la inconstitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica.

Aseveró que se pretende distraer de la peor crisis de seguridad que se vive en México, del desabasto de medicamentos, del derroche de recursos públicos en obras inservibles, entre otros problemas nacionales más.

La Cámara de Senadores recibió la propuesta del Ejecutivo Federal para designar, para un nuevo periodo de cinco años, a Jenaro Villamil Rodríguez como presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR).

El documento fue turnado a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, que preside el senador José Antonio Cruz Álvarez Lima.

Cabe recordar que el Senado, en sesión celebrada el 14 de febrero de 2019, designó al actual presidente al frente de dicha dependencia por un lapso de cinco años, el cual culmina el 14 de febrero de 2024.

De acuerdo con el artículo 6 de la Constitución, la persona que presida dicho organismo público es designada, a propuesta del Ejecutivo Federal, con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente.

En el transcurso de la semana que cierra, una ocurrencia más surgió de parte desde el poder, disfrazada de estrategia para tratar de entrampar a la oposición y es lo que tiene que ver con una de las reformas que presentará el próximo 5 de febrero en Palacio Nacional y se trata de la que pretende en el Sistema de Pensiones.

En Morena y en el gabinete sostiene que en época electoral, el bloque opositor se pronunciaría en contra de que quienes se pensionen, reciban el cien por ciento de su salario, pero “se le volteó el chirrión por el palito”, ya que primero el PRI, luego el PAN y hasta la abanderada de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, Xóchitl Gálvez se sumaron a dicha propuesta cuyos detalles se desconocen, sin embargo, le pidieron al presidente que como un viejo refrán, predique con el ejemplo y como el gobierno es patrón en el caso de los trabajadores del ISSSTE, pues empiece él y los 300 mil trabajadores de dicho Instituto sean los primeros en alcanzar la meta.

En segundo lugar, hasta el propio López Obrador sabe que no tiene dinero para inyectar a esta iniciativa, que los recursos son escasos como para aumentar la jubilación al cien por ciento, como se ha mencionado.

Lo que tampoco ha dimensionado es que ser oposición no quiere decir que se le tenga que decir no a todo lo que proponga el oficialismo y es lógico que no se podían manifestar en contra de aumentar las pensiones. Si ese hubiera sido el caso, esto lo hubiera aprovechado el presidente para señalar por enésima ocasión a sus adversarios y decir que están en contra del beneficio del “pueblo bueno y sabio”.

La declaración de inconstitucional de la (contra)reforma de López Obrador no es el único revés contra la llamada cuarta transformación, pues por otra parte el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó, por unanimidad, una multimillonaria multa a Morena impuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE) por omitir gastos de campaña.

El magistrado Felipe de la Mata Pizaña propuso confirmar la multa por 62 millones de pesos al partido oficial, por no reportar gastos estimados en más de 40 millones para espectaculares, bardas, mantas, etcétera

A pesar de su aparente energía, en realidad los magistrados “consintieron” a Morena, pues pospusieron esta sentencia para no amargarles el festejo, pues este caso estaba programado para un día antes del cierre de precampaña de su candidata presidencial Claudia Sheinbaum.