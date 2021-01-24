Colchicina, fármaco que puede prevenir las complicaciones de COVID-19: estudio

El fármaco colchicina ha demostrado importantes reducciones en el riesgo de muerte u hospitalización en personas contagiadas con COVID-19, según revela un estudio realizado por el Montreal Heart Institute (MHI).

Los resultados obtenidos en el ensayo clínico realizado a 4 mil 488 pacientes de todo el mundo señalan que entre los participantes a los que se les administró la colchicina las hospitalizaciones se redujeron 25 por ciento, la necesidad de ventilación mecánica 50 por ciento y las muertes 44 por ciento, con respecto al grupo que recibió el placebo.

Estos datos, afirma el Montreal Heart Institute, convierte a la colchicina en el primer fármaco oral del mundo que podría usarse para tratar a pacientes no hospitalizados con COVID-19.

Un técnico de laboratorio sostiene tabletas del fármaco Favipiravir en investigación de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) en las instalaciones de Eva Pharma en El Cairo, Egipto, el 25 de junio de 2020. ı Foto: larazondemexico

“Nuestra investigación muestra la eficacia del tratamiento con colchicina para prevenir el fenómeno de la ‘tormenta de citocinas’ y reducir las complicaciones asociadas con COVID-19”, aseguró Jean-Claude Tardif, director del Centro de Investigación MHI e investigador principal del ensayo.

“Nos complace ofrecer el primer medicamento oral del mundo cuyo uso podría tener un impacto significativo en la salud pública y potencialmente prevenir las complicaciones de COVID-19 en millones de pacientes”, agregó el investigador en comunicado de prensa publicado por el MHI.

El tratamiento de pacientes con riesgo de complicaciones con colchicina, tan pronto como se confirma el diagnóstico de COVID-19 por PCR, reduce el riesgo de desarrollar una forma grave de la enfermedad y, en consecuencia, reduce el número de hospitalizaciones.

El comunicado del MHI indica que recetar colchicina a los pacientes podría ayudar a aliviar los problemas de congestión hospitalaria y reducir los costos de atención médica en todo el mundo.

El ensayo clínico recogió datos de pacientes en Canadá, Estados Unidos, Europa, América del Sur y Sudáfrica. Fue diseñado para determinar si la colchicina podría reducir el riesgo de complicaciones graves asociadas con COVID-19 entre aproximadamente 4.500 pacientes de COVID-19 no hospitalizados al momento de la inscripción.