Semana Nacional de Salud Pública 2025: Estas son las actividades y talles que se imparten

Del 6 al 13 de septiembre del 2025 se llevará a cabo la Semana Nacional de Salud Pública (SNSP), durante la cual la Secretaría de Salud realizará jornadas de promoción y prevención que estarán dirigidas a todos los sectores sociales.

Con estas acciones, se pretende construir una cultura de prevención para que la población en general pueda contar con información más sólida y así puedan alcanzar una mejor calidad de vida. A su vez, busca poder reducir desigualdades, fortaleces sistemas locales de salud, y promover hábitos y entornos saludables.

Semana Nacional de Salud Pública 2025 | #DonaciónDeÓrganos 🩺🫀🫁



En esta semana, resaltamos la importancia de la donación de órganos y tejidos que dan vida a más personas, a través de un trasplante. 🤲🏼❤️



¿Qué actividades se van a realizar durante la Semana Nacional de Salud Pública?

Esta jornada tiene como meta llegar a veinte millones de personas ubicadas en todo el país, haciendo especial énfasis en los grupos vulnerables como lo son: personas indígenas; personas con discapacidad; adultos mayores; y niños y niñas que vivan en zonas rurales.

Se cuenta con un enfoque en cinco ejes temáticos:

Prevención y control de enfermedades. Salud materna, infantil y adolescente. Determinantes Sociales de la Salud. Salud mental y bienestar. Participación comunitaria y promoción de entornos saludables.

Para esto, se llevará a cabo la estrategia llamada 3x Mi Salud, la cual engloba acciones para evitar el consumo de comida chatarra, promover la actividad física, y explicar el etiquetado que tienen los alimentos en la parte frontal del empaque.

Además, se pretende promover la vida saludable y el cuidado de la salud, así como difundir los Protocolos Nacionales de Atención Médica (PRONAM).

También se ofrecerán pláticas y talleres que incluyan temas como la alimentación saludable y sostenible, la prevención del sobrepeso y obesidad, la importancia del consumo de agua segura, la lactancia materna y alimentación complementaria, la higiene en alimentos, reducción del consumo de comida chatarra y bebidas azucaradas, el correcto lavado de manos, salud sexual, entre otros.

De igual forma se ofrecerán pruebas gratuitas de glucosa; medición de la presión arterial; cálculo del Indice de Masa Muscular (IMC) y medición de circunferencia de la cintura; tamizaje para detección oportuna de cáncer en distintos sectores de la población; citologías cervicales; pruebas de Virus del Papiloma Humano (VPH); exploración clínica de mama y mastografías, entre otros.

A la par se llevará a cabo la entrega de Cartillas nacionales de Salud por primera vez o la sustitución de estas en caso de que se encuentren maltratadas o se hayan extraviado.

Todas estas actividades se llevarán a cabo en unidades de primer nivel, jurisdicciones sanitarias, escuelas en todos los niveles educativos, oficinas de gobierno y empresas privadas, espacios públicos, albergues y ferias de salud.