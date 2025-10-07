¿Qué es y cómo se contagia el virus Coxsackie?

Este martes se reportó un brote de virus Coxsackie localizado en una escuela de educación preescolar y primaria en Puebla, el cual afectó a 17 menores de edad que resultaron contagiados.

Debido a esto, se suspendieron las clases presenciales en la institución desde el 2 de octubre hasta el 12 de octubre, continuando con las clases en línea.

Asimismo, se detectó otro caso aislado de un alumno contagiado en otra primaria, por lo que este permanece en su casa; sin embargo, se realizaron jornadas de desinfección en la institución para evitar más contagios.

¿Como se contagia el virus coxsackie? ı Foto: Especial

¿Qué es el virus Coxsackie?

De acuerdo con la Secretaría de Salud, esta enfermedad es conocida como la enfermedad de manos, pies y boca, ya que afecta visiblemente estas áreas.

El virus Coxsackie afecta principalmente a menores de 5 años de edad, y se presenta mediante llagas o ampollas en las manos, pies y bocas, las cuales resultan muy dolorosas.

Los síntomas del virus Coxsackie, además de la presencia de las llagas y el sarpullido, también se compone por fiebres altas, malestar en general y dolor de garganta.

Los síntomas por contraer el virus Coxsackie aparecen durante los primeros tres días después de que se tuvo contacto con una persona infectada.

Regularmente este virus se presenta más durante el verano y a principios de la temporada otoñal, por lo que se recomienda tomar las siguientes precauciones para evitar contagios:

Lavarse las manos de manera adecuada con frecuencia.

No compartir cubiertos para evitar contacto con saliva de otras personas.

Evitar saludar de beso.

En caso de estornudar, realizarlo de manera adecuada colocando el antebrazo en la boca para evitar la propagación de secreciones.

Para tratar este virus se debe llevar al menor de edad con un médico para que pueda realizar una revisión, y en ningún momento se debe recurrir a la automedicación.

De igual manera, en caso de que sea confirmado un caso de virus Coxsackie se debe notificar a los espacios en los que regularmente realiza actividades el menor de edad contagiado, como lo es su escuela o espacios en los que realice actividades extracurriculares.

¿Cómo se contagia el virus Coxsackie?

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), este virus se presenta por medio de salpullido en manos y pies, así como llagas al exterior e interior de la boca.

Cuando una persona contrae este virus, este puede estar presente en las secreciones nasales, en la saliva, en la mucosidad y en el líquido que desprenden las ampollas.

Debido a esto, el virus Coxsackie se propaga por medio de tos y estornudos, el contacto directo con una persona contagiada, y el contacto con objetos contaminados.

Este virus puede ser contagioso incluso cuando no existen síntomas evidentes, pues una persona contagiada puede liberar este virus por medio de heces fecales y las secreciones nasales.