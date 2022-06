IMSS continúa la supervisión de hospitales, fortalecerá servicio de Urgencias del HGZ No. 76

Con el objetivo de fortalecer los servicios que se brindan a la población derechohabiente, la titular de la Dirección de Prestaciones Médicas (DPM) del IMSS, doctora Célida Duque, continúa con los recorridos de supervisión en hospitales del Segundo Nivel de Atención.

En el Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/UMF) No. 76, ubicado en el municipio de Ecatepec, Estado de México, la doctora manifestó que se busca mejorar los tiempos de espera y la oportuna referencia entre unidades de Segundo Nivel y de Alta Especialidad.

Resaltó que las áreas de Urgencias existen para pacientes con atención grave y que presentan una condición crítica, tales como un infarto o una hemorragia cerebral.

La especialista aseveró que estos servicios deben optimizar sus funciones para garantizar la atención oportuna para salvar la vida del derechohabiente.

Destacó que los servicios de urgencias del IMSS se distinguen porque cuentan con personal especializado en cirugía, angiología, nefrología y cardiología, entre otras especialidades.

Explicó que se toman decisiones para aplicar estrategias extraordinarias para salvaguardar la vida de las y los derechohabientes, como el Código Infarto que se encuentra implantado a nivel nacional.

Acompañada del director del HGZ/UMF No. 76, doctor José de Jesús López, la especialista escuchó las peticiones de familiares en torno a la información que se les otorga sobre sus pacientes y los tiempos de atención médica.

Esta semana, la doctora realizó actividades de supervisión en los Hospitales Generales de Zona No. 29, No. 47 y No. 57, ubicados en Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Cuautitlán Izcalli, respectivamente.

lemm.