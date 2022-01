¿Por qué las pruebas rápidas de COVID-19 salen negativas aún con síntomas? Expertos lo explican

Ante el aumento de contagios de COVID-19 a causa de Ómicron y la temporada invernal, las personas han abarrotado las farmacias y los kioscos gratuitos para tener acceso a una prueba rápida de antígenos, que les confirme si tienen o no el virus y así evitar contagiar a las personas.

A pesar de esto, en algunas ocasiones, personas que tienen sintomatología que coincide con los cuadros de Coronavirus, se hacen la prueba y les arroja un resultado negativo, por lo que se confían y hacen su vida normal, lo cual puede ser peligroso, ya que de acuerdo con expertos consultados por La Razón, podrían estar contagiados y haber obtenido un falso negativo, una situación que debido a Ómicron se ha registrado más a menudo que con las otras variantes del virus.

Alejandro Sánchez Flores, investigador del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica explicó que lo ideal es que las personas que presentan síntomas de COVID-19 permanezcan aisladas para evitar contagiar a los demás y que pasando los 10 días desde el inicio de síntomas, si es posible hacerse la prueba PCR para asegurar que ya no tienen el virus, pero que si no se cuenta con los recursos esperen 15 días para estar seguros que no afectarán a otros.

“Ante los síntomas si es que das negativo, lo mejor es ser cuidadoso y dar por hecho que soy un falso negativo, porque aunque resulte no ser COVID-19, puede ser influenza u otra enfermedad de vías respiratorias con la que puedo contagiar”.

Por su parte, Susana López Charretón, investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM, detalló que las pruebas rápidas de antígeno tienen una sensibilidad de 60 a 80 por ciento, por lo que queda un rango amplio para que se presenten resultados poco fiables.

“La ventaja de las pruebas de antígenos es que son rápidas y baratas, en cambio la PCR que es nuestro estándar de oro es muy cara y lleva mucho tiempo, entonces ahí está el problema, lo ideal sería hacerse una PCR pero hay muchas personas que no tienen acceso a ellas”, dijo.

Agregó que “lo que está pasando con Ómicron es que en las pruebas resulta dar una muy baja sensibilidad porque los que se reinfectan que además ya se vacunaron, tienen una carga viral mucho menor y por eso las pruebas de antígenos no lo detectan, por eso es que hay muchos casos que dicen que tienen gripa y son negativos, cuando en realidad sí están contagiados”.

Al respecto, la doctora de la Universidad La Salle, María del Sol Alamilla, explicó que de un tiempo para acá comenzó a haber un exceso de confianza en pruebas de antígenos, pero que estas tienen un periodo de dos días en el que el resultado puede no ser confiable.

“Si tu inicias con síntomas hoy, el peor error es ir a hacerte una prueba de este tipo, además puede haber muchos factores para que se propicien los falsos negativos, desde el tipo de paciente si se vacunó o no, que hacen que la carga viral pueda no ser tan alta para ser detectada”, aseguró.

Ante este panorama y la escasez de pruebas que hay en el país, los expertos coincidieron que lo mejor es aislarse en cuanto inician los síntomas y permanecer 10 días en confinamiento para evitar contagios.

En el caso de que se requiera la prueba por ser pacientes con alto riesgo de agravar, recomiendan que si se hará una prueba de antígenos, lo hagan a los 5 días de que iniciaron con síntomas, aunque reiteraron que lo mejor es practicarse la prueba PCR, ya que tiene un margen mucho menor de error.

