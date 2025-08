El pasado 31 de julio, Nintendo sorprendió a muchos con su esperada transmisión en donde desarrolladoras de grandes franquicias dieron anuncios que emocionaron a más de uno. Es que desde que se anunció la tan esperada Nintendo Switch 2, los fanáticos de la marca especulaban si traería mayor variedad de juegos.

El Nintendo Direct: Partner Showcase abrió con el anuncio de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, tercera entrega de una serie bastante aclamada por sus fans. Está fijado que su llegada sea para 2026 exclusivamente en Nintendo Switch 2. La ambientación gira en torno a una crisis misteriosa en el entorno y conflictos entre dos reinos.

Nintendo Direct revela sorpresas para todos los gamers en 2025 Fotos›Nintendo

Square Enix no se quedó atrás pues presentó dos juegos bajo su estilo único que ya dan de qué hablar. El primero fue The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, un RPG de acción original con gráficos que gustaron a más de uno y demo disponible para descargar de inmediato, aunque llegará en algún punto de 2026 a la Switch 2.

El Dato: La preventa disponible para algunos juegos te dan acceso anticipado al lanzamiento, por lo que muchos optan por comprar en ese tiempo.

Octopath Traveler 0 que tiene fecha de lanzamiento para el 4 de diciembre del 2025, causó una controversia luego de que se diera a conocer que no llegaría en nuestro idioma, lo que lo diferenciaría de sus entregas anteriores, pues esta vez se quedará en inglés, japonés, chino y coreano. Este juego estará disponible tanto para el Switch como para el Switch 2.

Nintendo Direct revela sorpresas para todos los gamers en 2025 Fotos›Nintendo

De igual forma se mostró el primer vistazo de Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, entrega temática en el universo de Zelda, situada durante la guerra por el territorio ancestral de Hyrule, este juego está confirmado para invierno del 2026 en la Nintendo Switch 2.

Para aquellos que son aficionados a los deportes o a los shooters también hubo anuncios importantes. El EA SPORTS FC 26 debutará el 26 de septiembre del 2025 en Switch y Switch 2, aunque ya se encuentra disponible para precompra en la tienda Nintendo, mientras que el Madden NFL 26 llegará el 14 de agosto del 2025 a Switch 2.

12,499 pesos es el precio actual del Nintendo Switch 2 en Amazon, teniendo al momento 8% de descuento

Nintendo Direct revela sorpresas para todos los gamers en 2025 Fotos›Nintendo

Apex Legends, el popular battle royale aterrizó en Switch 2 el 5 de agosto, coincidiendo con el inicio de su nueva temporada Showdown. Nintendo ofrece una skin exclusiva de Pathfinder para jugadores de Switch registrados hasta 16 de septiembre.

Si lo que buscas son aventuras, clásicos o una buena pelea también hay anuncios que te pueden interesar, como el remasterizado Plants vs. Zombies: Replanted llega a la Switch y Switch 2, el próximo 23 de octubre.

Dragon Ball: Sparking Zero llegará el 14 de noviembre a Switch y Switch 2, con diversas mejoras que los fans ya esperaban. Persona 3 Reload debuta el 23 de octubre en Switch 2 como parte de la expansión del catálogo para la nueva consola, por su parte el Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles se lanzará el 30 de septiembre simultáneamente en ambas consolas, con mejoras visuales y jugables.

Nintendo Direct revela sorpresas para todos los gamers en 2025 Fotos›Nintendo

Cronos: The New Dawn es el survival de horror para la Switch 2, con ambiente oscuro y narrativa intensa que promete dar sobresaltos a los jugadores. Estará disponible a partir del 5 de septiembre.

Star Wars Outlaws llega a Switch 2 el 4 de septiembre, ofreciendo mundo abierto en el universo Star Wars. También llegará para la misma consola el Yakuza Kiwami 2 que se lanza el 13 de noviembre.

Pac‑Man World 2 Re‑Pac retorna con gráficos modernizados el 26 de septiembre en ambas consolas, con posibilidad de reserva.