Regreso a clases: gadgets que no te pueden faltar

Con el regreso a clases a la vuelta de la esquina, el salón de clases se vuelve cada vez más digital. Este año, no sólo se trata de lápiz y papel, sino de herramientas tecnológicas que potencian el aprendizaje, la organización y la creatividad.

Desde laptop ultraligeras hasta cuadernos digitales, aquí te presentamos los gadgets indispensables para estudiantes y familias inteligentes.

El Dato: Si deseas comprar un gadget a mejor precio, puedes esperar las ofertas próximas como el Buen Fin 2025 o por Internet que cada empresa saca en diferentes épocas.

El corazón tecnológico de cualquier estudiante moderno es su computadora, y para muchos una que lídera tanto por popularidad como por funcionamiento es la MacBook Air con el chip M4, pues cuenta con un equilibrio entre rendimiento, autonomía y calidad de construcción, se recomienda especialmente para preparatoria y universidad, así como para quienes priorizan creación de contenido.

Las Chromebooks también siguen siendo una alternativa asequible y eficiente: como la HP Chromebook Plus 15.6” que está catalogada como una de las mejores, la Asus Chromebook plus CX14 que se ha vuelto favorita de muchos o la versátil HUAWEI MateBook 14.

El Tip: El 1 de septiembre es el día en el que miles de estudiantes regresarán a las aulas escolares.

En caso de no querer cargar con una laptop a todos lados, puedes ocupar una tableta para tomar apuntes, dibujar, hacer tus tareas o revisar contenidos, pues es un gadget que sigue ganando terreno en lo educativo.

Para los más pequeños del hogar existen opciones que son ideales para sus necesidades, pues muchas cuentan con fundas resistentes, además de un amplio control parental integrado, por lo que podrán disfrutar de entretenimiento y educación con supervisión.

Una opción para los más grandes es el iPad, en todas sus versiones: Pro, Air, regular o mini, cuenta con procesadores que la hacen una de las mejores del mercado, además de ser compatible con diferentes modelos del Apple Pencil.

29,999 es el precio actual de la HUAWEI MateBook 14, disponible en color verde, en su versión con Intel Core Ultra 7

Marcas como Samsung cuentan con sus versiones de tabletas con una gran calidad y diseño, como la Galaxy Tab S10 FE+ disponible en tres colores: azul, gris y plata. Gracias al S Pen la convierte en una tableta con la que puedes realizar diferentes actividades, además de contar con funciones que te permiten, por ejemplo, marcar con un círculo el contenido que estés estudiando en ese momento para ofrecerte videos, explicaciones y más resultados en la web.

Para aquellos que tengan nostalgia de escribir a mano sus apuntes y notas importantes también están disponibles los cuadernos inteligentes que te permiten escanear lo que escribas directamente a una app, por lo que tendrás todos tus apuntes en un solo lugar, tan sólo usando una libreta. O bien opciones como la BOOX Go 10.3 ePaper Tablet que permite no nada más escribir y dibujar sino también leer cualquier libro.

Además de todo eso, una parte importante al momento de estudiar es el ambiente por lo que contar con un espacio que tenga iluminación inteligente se ha vuelto cada vez más importante, además de difusores conectados a Wi-Fi y audífonos inalámbricos que reducen el ruido.

Muchos estudiantes pasan bastantes horas fuera de casa, por lo que padres de familia aseguran que un gadget indispensable para enviar a la escuela son las pilas para celulares, de las cuales existen opciones en el mercado para todos los presupuestos.

Teniendo en cuenta que en la temporada de regreso a clases también se gasta en las listas de útiles escolares, te recomendamos revisar las ofertas que muchas tiendas suelen tener en estos tiempos.

Las innovaciones apuntan hacia lo eficiente, portátil e inteligente; expertos subrayan que hay tres tendencias más fuertes: IA integrada, gadgets portátiles y atención al bienestar emocional. Además, el que los estudiantes cuenten con espacios ergonómicos y sin distracciones, incluyendo cuadernos inteligentes, relojes digitales u organizadores ayuda a que sus tiempos de estudio sean más eficientes y productivos.

Este regreso a clases marca una transformación: los gadgets ya no son un lujo, son aliados de productividad, creatividad y aprendizaje personalizado. Hay opciones para cada necesidad y presupuesto. Lo esencial hoy no es sólo elegir la herramienta adecuada, sino incorporar con propósito en tu rutina académica.