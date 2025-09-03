Samsung apunta por los hogares inteligentes: Knox protege dispositivos

La conectividad ha transformado la forma en que vivimos. Hoy, desde un refrigerador que sugiere recetas hasta una lavadora que conoce nuestros horarios, los electrodomésticos dejaron de ser máquinas aisladas para convertirse en parte de un ecosistema interconectado. Sin embargo, a mayor personalización, mayor es también el riesgo de exposición. ¿Qué pasa con nuestros datos y contraseñas cuando viven dentro de nuestros aparatos?

Mauricio Aymes, director de digital Appliances en Samsung México, en entrevista para La Razón, explicó cómo Knox y Knox Matrix, las plataformas de ciberseguridad de la compañía, buscan dar tranquilidad a millones.

El Dato: Con tecnologías de blockchain, cifrado y monitoreo en tiempo real, Samsung redefine lo que significa tener un hogar inteligente.

La conversación sobre seguridad digital suele asociarse a teléfonos o computadoras; sin embargo, es importante llevarla más allá. “Hoy nuestros refrigeradores inteligentes tienen tu Samsung Account, pero puedes conectar tu cuenta de Netflix o incluso tener tus datos bancarios ahí porque hiciste un pedido”, dijo Aymes.

Knox Matrix ha sido diseñado para equilibrar seguridad y conveniencia, manteniendo la transparencia y el control en manos del usuario, manteniendo aún todos los dispositivos del hogar vigilados y protegidos. “Si alguien quiere intentar tumbar un acceso, en caso de que alguien esté intentándolo, automáticamente va a notificar a cualquier usuario, si hay algún problema en el estado de seguridad del equipo”, explicó.

De esta manera, la seguridad ya no se limita al celular o la computadora, sino que se extiende al ecosistema completo del hogar conectado. “El refrigerador Family Hub se ha vuelto el centro de convivencia en la cocina. Por eso también ahí se incorpora la protección de Knox, con certificaciones internacionales de seguridad”, aseguró.

El Tip. Mantente plenamente informado sobre las garantías de ciberseguridad que te ofrecen tus dispositivos.

Aymes reconoce que para muchos consumidores, la seguridad digital no estaba en el radar al comprar un electrodoméstico. Pero eso está cambiando. “Queremos darte confianza en la duración del producto, queremos darte confianza en el rendimiento del producto, queremos darte confianza en el ahorro de energía que este producto te va a dar y, por supuesto, en la parte de seguridad, para nosotros es una satisfacción brindar un punto más al consumidor mexicano”, señaló.

La gran diferencia es que Knox no se ofrece como un complemento opcional, sino que viene integrado desde fábrica. “Al tener seguridad desde origen, el usuario puede ‘desentenderse’ de preocupaciones adicionales”, explica.

El dinamismo del mundo digital exige no sólo protección, sino también actualización constante. Aymes lo resume así: “Samsung brinda actualizaciones hasta siete años después de la compra de tu equipo. Estamos dando ese compromiso que va a prolongar la seguridad, la funcionalidad y, por supuesto, que la vida del producto”.

2,000 millones de dispositivos protegidos desde el lanzamiento de Knox en 2013

Este enfoque ha permitido a Samsung abrir sus plataformas a pruebas externas. “Hemos invitado incluso a personal externo a intentar hackear una pantalla o un refrigerador. Lo que sucede es que simplemente recibes una notificación de que algo está ocurriendo. Es un warning que circula en tiempo real entre todos los dispositivos conectados”, comentó.

¿Necesita el usuario ser experto en ciberseguridad para entender y operar Knox? Aymes es categórico: no. “La intención es que te desentiendas, porque queremos hacer la vida más sencilla. Claro que, si alguien quiere estar más involucrado, puede compartir información que nos ayude a seguir mejorando. Pero el punto es que Knox da tranquilidad para no tener que preocuparte por la seguridad digital.”

Con tanta información circulando en la nube y los dispositivos, la privacidad es otra preocupación creciente. “Nuestros equipos aprenden de tus usos y costumbres para hacer recomendaciones, pero eso no significa que estén abriendo la información que colocas. Todo está cifrado”, enfatizó.

Por ejemplo, si un usuario acostumbra programar la lavadora los martes por la noche o encender el aire acondicionado para una sesión de terapia, el sistema puede sugerirle rutinas, pero sin exponer su información personal.

Para Samsung, Knox se ha convertido en un factor clave de decisión de compra. “Desde que lanzamos los dispositivos con esta certificación hemos tenido una respuesta totalmente positiva por parte del consumidor. Incluso se han vuelto embajadores de la marca porque les da tranquilidad. Definitivamente es un diferencial que nos ayuda”, afirmó Aymes.

Ese diferencial, añadió, se extiende más allá de los equipos de la marca. “La diferencia es que esto está integrado en todos los equipos Samsung”.

A futuro, Mauricio Aymes no descarta que Knox pueda convertirse en un estándar para toda la industria. “Me encantaría decirte que sí. Hoy no sé si podamos llegar a ese punto, pero estaremos enfocados en ofrecerlo en todos nuestros productos Samsung. Creo que debería ser una realidad”, señaló.

Por lo pronto, la compañía seguirá evolucionando el sistema, pues el producto va a ir aprendiendo de los usuarios y dando diagnósticos. “Nos complementamos mutuamente: equipo y usuario. Es una evolución conjunta”, destacó.

La conectividad seguirá expandiéndose en los próximos años. Cada vez más objetos estarán conectados a Internet y, con ellos, más datos personales circularán por la red. En ese contexto, Samsung busca adelantarse integrando la seguridad como parte básica de la experiencia del hogar.

Knox y Knox Matrix no solamente prometen eficiencia o comodidad; buscan convertir la ciberseguridad en el nuevo indispensable doméstico en todo el país.