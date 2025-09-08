Nano Banana de Gemini: así se usa la IA de Google para retocar fotos en segundos

Esta nueva Inteligencia Artificial de Google Gemini 2.5 Flash Image te permite generar ediciones que puedan mantener detalles de manera consistente en tus fotografías.

Además de hacer retoques específicos dando instrucciones simples a Nano Banana, podrás generar imágenes desde cero.

La nueva herramienta de Gemini tiene este peculiar nombre ya que es fácil de recordar y tiene una gran relación con lo que se puede lograr al utilizar la Inteligencia Artificial.

La palabra Nano da un guiño a la precisión que se puede obtener en cada detalle que se encuentre dentro de la imagen generada o retocada, ya que hasta en el elemento más pequeño de tu composición podrás encontrar coherencia visual, algo que hasta ahora no se había podido lograr con otras IA.

Por otra parte, la palabra Banana cumple con recordar que la creatividad puede ser una gran herramienta para lograr tus objetivos.

From photo to figurine style in just one prompt.



People are having fun turning their photos into images of custom miniature figures, thanks to nano-banana in Gemini. Try a pic of yourself, a cool nature shot, a family photo, or a shot of your pup.



Here’s how to make your own 🧵 pic.twitter.com/e3s1jrlbdT — Google Gemini App (@GeminiApp) September 1, 2025

¿Cómo puedo utilizar Nano Banana?

Para editar tu fotografía o generar una imagen con esta Inteligencia Artificial únicamente debes entrar al siguiente enlance.

Puedes iniciar dando una simple indicación en la que incluyas un objeto, acción y escenario para que se genere una imagen desde cero.

No existen los límites, para conseguir tu objetivo debes ser tan específico como quieras; entre más indicaciones y detalles le brindes a esta herramienta se generarán resultados más acertados a lo que estabas imaginando.

Para generar una composición debes cargar una o varias imágenes y darle indicaciones específicas a Nano Banana para que realice una combinación de elementos específicos y agregue nuevos para obtener una nueva imagen.

A diferencia de otras, esta herramienta no sólo puede ayudarte a realizar cambios específicos o generar nuevas imágenes de manera rápida y fácil, sino que estas imágenes mantendrán una naturalidad visual entre cada elemento que se encuentre dentro de esta.

Imagen generada con Nano Banana Gemini ı Foto: Especial La Razón

¿Qué cambios puedo generar en mis fotografías con la IA de Google?

Nano Banana te puede ayudar con cambios de outfit, un nuevo fondo o paisaje, modificar la pose de la persona que se encuentra en la fotografía, quitar manchas, darles vida a fotografías tomadas en blanco y negro, variar los gestos faciales, quitar elementos no deseados, agregar nuevos objetos y muchas otras cosas más de manera natural.

Con esta herramienta también puedes mejorar la calidad visual de fotografías antiguas, para así seguir conservando tus recuerdos familiares por más tiempo.

Esta Inteligencia Artificial puede utilizarse de manera gratuita desde una computadora y también desde un teléfono celular con la aplicación Gemini.