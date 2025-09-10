Samsung dio un nuevo paso en el avance de sus smartphones y tabletas con el lanzamiento del Galaxy S25 FE y la serie Galaxy Tab S11, conformada por la Galaxy Tab S11 y la Galaxy Tab S11 Ultra. Equipados con One UI 8 y las más recientes funciones de Galaxy AI, buscan redefinir la productividad y la creatividad móvil.

El Galaxy S25 FE se posiciona como la versión más accesible de la familia Galaxy S25, pero sin renunciar a características de última generación. El dispositivo incorpora un compañero de IA multimodal, capaz de interactuar mediante voz, tacto y entrada visual, lo que convierte al smartphone en un asistente personal de gran alcance.

Samsung lanza el Galaxy S25 FE y la serie Galaxy Tab S11 ı Foto: Especial

El Dato: Los interesados en México podrán registrarse del 4 al 17 de septiembre en el sitio oficial

Entre sus innovaciones destaca Gemini Live, que permite realizar conversaciones visuales en tiempo real: basta con apuntar la cámara hacia dos conjuntos de ropa, por ejemplo, y pedir una recomendación de acuerdo con el clima en Ciudad de México. Esta herramienta contextualiza la experiencia y abre nuevas formas de interacción con la tecnología.

El dispositivo llega con una cámara frontal de 12 MP que mejora las selfies; incluso en condiciones de poca luz-. Para los amantes del video, Instant Slow-mo convierte cualquier clip en cámara lenta con un solo toque y Audio Eraser aísla ruidos específicos para obtener grabaciones más limpias.

El Galaxy S25 FE incorpora una batería de 4,900 mAh con carga rápida de 45 W. Garantiza autonomía y eficiencia. Cuenta con una cámara de enfriamiento.

En cuanto al diseño, mantiene la esencia de la serie S25: pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.7 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz, cuerpo delgado y liviano, además de un marco de aluminio reforzado que promete mayor durabilidad. Estará disponible en azul claro, negro, azul marino y blanco, con un precio aproximado de 15,499 MXN (128 GB) y 16,999 MXN (256 GB) a partir del 26 de septiembre en México.

Presentó la nueva serie Galaxy Tab S11, diseñada para la productividad móvil a otro nivel. Con un diseño delgado y procesador de 3 nm, estas tablets integran Galaxy AI y una experiencia renovada con Samsung DeX. Ahora trabajar en doble pantalla.

La serie integra una pantalla Dynamic AMOLED 2X con hasta 1600 nits de brillo, perfecta para interiores y exteriores. El procesador de 3 nm, combinado con mejoras del 33 % en NPU, 24 % en CPU y 27 % en GPU, asegura fluidez y potencia en tareas.