Apple revoluciona con el iPhone 17: cámaras Fusión, A19 y diseño de titanio

Apple ha vuelto a sacudir la industria tecnológica con la presentación de su nueva línea de teléfonos: iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max y el sorprendente iPhone Air. Con innovaciones en diseño, cámaras, rendimiento y software, la compañía busca consolidar su liderazgo en el mercado y redefinir la experiencia móvil.

El modelo base, el iPhone 17, llega con una pantalla Super Retina XDR de 6.3 pulgadas y tecnología ProMotion, que garantiza fluidez en cada interacción. El nuevo Ceramic Shield 2 convierte su frontal en el más resistente contra rayones y reflejos de la historia de la marca.

Apple revoluciona con el iPhone 17: cámaras Fusión, A19 y diseño de titanio ı Foto: Especial

La gran novedad está en el apartado fotográfico. Incluye una cámara gran angular de 48 megapíxeles, con una cámara Fusion principal que incluye teleobjetivo óptico de 2x, por lo que es capaz de capturar escenas amplias y macros con lujo de detalle. A esto se suma la cámara frontal Center Stage, de 18 MP, con encuadre inteligente que ajusta automáticamente el ángulo de visión para selfies grupales o videollamadas.

19 de septiembre el día en el que están disponibles

El chip A19, fabricado en 3 nanómetros, promete un salto en rendimiento y eficiencia, ofreciendo hasta 30 horas de reproducción de video, ocho más que su antecesor. Apple asegura que el dispositivo puede cargarse al 50% en apenas 20 minutos con un cargador de alto voltaje.

Apple revoluciona con el iPhone 17: cámaras Fusión, A19 y diseño de titanio ı Foto: Especial

El iPhone 17 estará disponible en colores negro, lavanda, azul neblina, salvia y blanco, con opciones de 256 GB o 512 GB de almacenamiento, a un precio inicial de $19,999.

Apple reservó lo mejor de la innovación para los usuarios más exigentes. Los modelos Pro incorporan el nuevo chip A19 Pro, el más potente y eficiente de la marca, acompañado de una cámara de vapor soldada a láser en un diseño unibody de aluminio que disipa el calor y extiende la vida útil de la batería.

Ambos dispositivos cuentan con sistema de tres cámaras Fusion de 48 MP, con zoom óptico de hasta 8x, equivalente a tener ocho lentes profesionales en un solo dispositivo. Además, su cámara frontal Center Stage de 18 MP y funciones de video, como ProRes RAW, Apple Log 2 y genlock lo colocan como una herramienta ideal para cineastas y creadores de contenido.

Apple revoluciona con el iPhone 17: cámaras Fusión, A19 y diseño de titanio ı Foto: Especial

En cuanto a pantalla, los modelos Pro y Pro Max traen el Ceramic Shield 2 tanto en el frontal como en la parte trasera, con un brillo máximo de 3,000 nits, el más alto en un iPhone hasta ahora.

Los usuarios podrán elegir entre tres colores: azul profundo, naranja cósmico y plata. El iPhone 17 Pro arranca en $28,499, mientras que el iPhone 17 Pro Max parte de $30,999, con almacenamiento de hasta 2 TB.

La sorpresa del evento fue el iPhone Air, el teléfono más delgado jamás creado por Apple, con sólo 5.6 mm de grosor y fabricado en titanio grado 5, que combina ligereza con una resistencia superior.

Su pantalla Super Retina XDR de 6.5 pulgadas, con frecuencia adaptativa de hasta 120 Hz, asegura fluidez y brillo máximo de 3,000 nits en exteriores. A nivel interno, integra tres chips diseñados por Apple: A19 Pro, N1 y C1X, lo que lo convierte en el modelo más eficiente energéticamente de la compañía.

Apple revoluciona con el iPhone 17: cámaras Fusión, A19 y diseño de titanio ı Foto: Especial

El sistema de cámaras tampoco se queda atrás. Incluye una cámara Fusion de 48 MP, equivalente a cuatro lentes profesionales, y la innovadora cámara frontal Center Stage de 18 MP, pensada para selfies y videollamadas de calidad superior.

Disponible en negro espacial, blanco nube, oro claro y azul cielo, el iPhone Air se presenta como la opción ideal para quienes buscan potencia profesional en un diseño ultradelgado y futurista.

Toda la línea del iPhone 17 debuta con iOS 26, que introduce un diseño renovado con efecto Liquid Glass, nuevas funciones de Apple Intelligence y herramientas avanzadas de Inteligencia Artificial.