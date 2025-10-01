Buds Plus y Buds Lite de LG: un audio con innovación y versatilidad

LG Electronics continúa fortaleciendo su presencia en el mercado de audio portátil con los XBOOM Buds Plus y XBOOM Buds Lite, dos modelos que se suman a los primeros audífonos presentados a inicios de año. Con esta ampliación, la compañía busca atender tanto a los usuarios que buscan practicidad como a quienes exigen prestaciones de nivel profesional, manteniendo como eje central la calidad de sonido y la comodidad en el uso diario.

LG diversifica su portafolio de audio inalámbrico y consolida la serie XBOOM Buds como una línea capaz de adaptarse a distintos estilos de vida.

Los audífonos tienen un diseño compacto y ergonómico. Fotos›Especial

Desde su primera radio en Corea, LG ha vinculado parte de su identidad a la experiencia sonora. Es por esto que la llegada de los nuevos Buds Plus y Buds Lite refuerza esta identidad ofreciendo ahora opciones que van desde funciones premium hasta soluciones accesibles para el día a día. Ambos modelos mantienen la esencia de la marca: diafragmas de grafeno ultraligeros que garantizan audio claro y bajos potentes, acompañados de un ajuste ergonómico para largas sesiones de uso.

El detalle diferenciador en toda la serie es la firma del músico will.i.am, quien participó en la afinación de los audífonos, aportando un perfil sonoro equilibrado y adaptado a la alta resolución que demandan los usuarios contemporáneos.

Tanto los Buds Plus como los Buds Lite integran una serie de características compartidas que elevan la experiencia de uso. Entre ellas destaca la Cancelación Activa de Ruido (ANC), que reduce el entorno sonoro para una inmersión completa; la batería de larga duración con hasta 10 horas de reproducción continua y 30 horas adicionales gracias al estuche, aunque los Lite llegan a ofrecer hasta 35 horas en su estuche, y la conectividad vía Bluetooth 5.4, que permite transiciones rápidas entre dispositivos gracias a funciones como Multi-Point & Multi-Pairing, Google Fast Pair y Swift Pairing.

La comodidad también juega un papel crucial: LG incorpora varias tallas de almohadillas y un gancho especial que asegura estabilidad, evitando que los audífonos se desplacen incluso durante actividades más exigentes.

El Buds Plus se presenta como la opción de gama alta dentro de la serie. Incluye un ecualizador adaptativo (Adaptive EQ) capaz de ajustar automáticamente el perfil de sonido en tiempo real, garantizando bajos consistentes y una experiencia uniforme sin importar el movimiento o la posición de los audífonos.

Para llamadas y entornos ruidosos, el sistema de triple micrófono optimiza tanto la claridad de voz como la efectividad del ANC. A ello se suma la función Noise Cancelling Optimization, disponible en la aplicación XBOOM Buds, que recomienda el tamaño de almohadilla ideal para potenciar la cancelación de ruido y la comodidad del usuario.

En materia de higiene, el estuche de carga de los Buds Plus integra la tecnología UVnano, capaz de eliminar hasta el 99.9% de bacterias en las almohadillas y la malla del altavoz. Además, incorpora la función Plug & Wireless, que convierte al estuche en un transmisor Bluetooth para equipos sin conectividad inalámbrica, como sistemas de entretenimiento en vuelos o aparatos de gimnasio.

Otro añadido relevante es la compatibilidad con Auracast, que permite sincronizar audio en múltiples dispositivos a la vez. Finalmente, la carga inalámbrica del estuche ofrece una capa extra de comodidad para quienes buscan practicidad sin cables.

En el otro extremo de la gama, los Buds Lite se posicionan como la opción esencial para quienes desean un dispositivo ligero, funcional y de gran autonomía. Su batería alcanza hasta 35 horas con el estuche, una cifra superior incluso al resto de la línea.

Aunque simplificados en funciones, mantienen la calidad de sonido de los diafragmas de grafeno y suman una cancelación de ruido ligera (Mild ANC) junto con cuatro modos de ecualización personalizables. Con ello, ofrecen un nivel de control ajustado a las preferencias de cada usuario, desde ambientes relajados hasta espacios más dinámicos.

Su diseño compacto y ergonómico, sumado a un peso reducido, los convierte en una alternativa atractiva para quienes pasan muchas horas en movimiento o requieren audífonos confiables en entornos más tranquilos, como en cafeterías.