Sony vuelve a demostrar que su innovación no se limita al entretenimiento visual. La compañía amplió su línea INZONE, enfocada en brindar herramientas para los amantes de los videojuegos.

Esta ampliación incluye una gama completa de productos diseñados para el rendimiento y la inmersión total, destacando los auriculares INZONE H9 II, que llegan como el modelo insignia de la colección.

La serie también incorpora los auriculares INZONE E9, el teclado INZONE KBD-H75, el mouse INZONE Mouse-A y las alfombrillas INZONE Mat-D y Mat-F. Todos los dispositivos fueron desarrollados con el respaldo de Fnatic, una de las organizaciones más reconocidas del mundo de los eSports. Esta colaboración permitió perfeccionar el diseño y la respuesta técnica de cada producto, basándose en la experiencia de jugadores profesionales y en la ingeniería de audio avanzada de Sony.

Auriculares INZONE H9 II de Sony: complemento perfecto ı Foto: Especial

El Dato: Los INZONE H9 II incluyen un adaptador USB-C de 2.4 GHz que ofrece una latencia ultrabaja.

El modelo INZONE H9 II representa la fusión entre la precisión profesional y la comodidad que exige el gaming competitivo. Diseñados con cancelación de ruido activa, micrófono desmontable y un peso de sólo 260 gramos, estos auriculares garantizan sesiones largas sin fatiga ni interrupciones.

Cada detalle del H9 II fue desarrollado con la asesoría directa de Fnatic: desde el ajuste ergonómico hasta la disposición de botones, luces led y sensibilidad acústica.

Su arquitectura interna comparte tecnología con los premiados WH-1000XM6, incorporando controladores optimizados para un rango de audio de espectro.

Auriculares INZONE H9 II de Sony: complemento perfecto ı Foto: Especial

El micrófono cardioide de brazo direccional ofrece una captación clara de la voz, filtrando el ruido ambiental gracias al procesamiento con Inteligencia Artificial. Esto garantiza que las comunicaciones del equipo sean fluidas, incluso en el ruido.

Su batería alcanza hasta 30 horas de autonomía, y gracias a su carga rápida, basta con unos minutos de conexión para obtener varias horas adicionales de uso. Además, los auriculares incluyen un estuche suave de transporte, ideal para guardar el micrófono y los accesorios sin riesgo.

Junto al modelo insignia, Sony presentó los INZONE E9, unos auriculares con cable pensados para quienes buscan precisión y comodidad en un formato más compacto. Su estructura completamente cerrada, combinada con almohadillas de espuma aislante o silicona híbrida intercambiables, proporciona un aislamiento acústico sobresaliente.