¿Se cayó Megacable, Telmex, Izzi, AWS y Cloudflare hoy martes 25 de noviembre? Eso reportan usuarios

Usuarios reportan afectaciones en servicios de Telmex, Megacable, Totalplay, entre otros.

Usuarios reportan fallas este martes 24 de noviembre en proveedores de servicios de internet como Totalplay, Izzi, Megacable y Telmex, afectaciones que incluso provocaron la caída de otras páginas web.

Según datos de Downdetector, Megacable acumuló más de 200 reportes entre las 18:00 y las 18:30 horas. El 80 por ciento de las quejas correspondió a fallas en el internet, seguidas de caída total del servicio, con 17 por ciento.

Las denuncias se concentraron en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México.

En el caso de Totalplay, los reportes comenzaron alrededor de las 16:00 y se extendieron hasta después de las 17:30 horas. El 75 por ciento de los usuarios señaló fallas en el internet, 17 por ciento registró caída total y siete por ciento tuvo problemas con el sitio web.

Las principales ciudades afectadas fueron Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México.

Axtel también acumuló más de 100 reportes entre las 17:30 y 18:40 horas, con 60 por ciento por fallas en el servicio de internet, 33 por ciento por caída total y 7 por ciento por deficiencias en la página web.

Es importante notar que las cifras de Downdetector se basan en reportes de usuarios, por lo que el número real de afectados puede variar.

De acuerdo con el periodista Ignacio Gómez Villaseñor, especialista en ciberseguridad y seguridad informática, la caída de múltiples servicios podría esta relacionada con mantenimiento a Cloudflare, empresa de tecnología que gestiona cerca de una quinta parte del tráfico mundial de la web.

Caída de múltiples sistemas, probablemente relacionada con mantenimiento a Cloudflare.



Entre los servicios afectados está Totalplay, Megacable, Axtel, AWS, Telmex, Izzi, X, entre otros.



¿Ustedes presentan algún problema? pic.twitter.com/a43zS24HXI — Ignacio Gómez Villaseñor (@ivillasenor) November 26, 2025

