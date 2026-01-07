Steam Awards 2025: los ganadores y las sorpresas

Mientras la industria de los videojuegos cerró un año marcado por grandes lanzamientos, debates creativos y una audiencia cada vez más participativa, los Steam Awards 2025 se consolidan como una premiación distinta dentro del ecosistema gamer.

A diferencia de otros reconocimientos, estos premios no son decididos por un jurado especializado ni por críticos de la industria, sino por millones de jugadores que usan la plataforma de forma cotidiana. El resultado es un retrato directo del gusto del público, con aciertos, contradicciones y decisiones que no siempre coinciden con los grandes reflectores de ceremonias como The Game Awards.

EL DATO: LOS GANADORES reciben un título de los Premios Steam que se envía a las oficinas de los desarrolladores y un trofeo virtual para la página de la tienda del juego.

Se anunciaron a inicios de enero de 2026, como parte de las tradicionales ofertas de invierno de la plataforma. Más allá de ser un complemento promocional, la votación volvió a demostrar que la comunidad gamer tiene criterios propios y, en muchos casos, diferentes a los que dominan el discurso mediático.

El premio a Juego del Año fue para Hollow Knight: Silksong, uno de los títulos más esperados de los últimos años y, finalmente, uno de los más influyentes de 2025. La secuela del aclamado metroidvania no sólo conquistó por su diseño artístico y su jugabilidad exigente, sino también por la relación emocional que construyó con sus jugadores.

El reconocimiento no se limitó a una sola categoría: Silksong también fue elegido como el “Mejor juego difícil”, una distinción peculiar que celebra a aquellos títulos que, pese a su dificultad, logran que el jugador quiera insistir una y otra vez. Esta doble victoria resume bien el espíritu de los Steam Awards: no se premia únicamente la excelencia técnica, sino la experiencia real del usuario.

La lista de premiados muestra una diversidad de géneros, estilos y propuestas:

• VR Game of the Year: The Midnight Walk

• Con amor y dedicación (Labor of Love): Baldur’s Gate 3

• Mejor juego en Steam Deck: Hades II

• Mejor con amigos: Peak

• Estilo visual excepcional: Silent Hill f

• Jugabilidad más innovadora: ARC Raiders

• Mejor banda sonora: Clair Obscur: Expedition 33

• Historia excepcional: Dispatch

• Siéntate y relájate: RV There Yet?

Este conjunto de ganadores deja claro que la comunidad de Steam no se inclina únicamente por los títulos más comerciales. Juegos narrativos, propuestas independientes y experiencias de nicho encontraron su espacio frente a producciones de gran presupuesto.

Una de las mayores sorpresas fue el papel relativamente discreto de Clair Obscur: Expedition 33. El RPG francés fue uno de los grandes triunfadores de The Game Awards 2025, donde arrasó en múltiples categorías, incluido Juego del Año. Sin embargo, en los Steam Awards su reconocimiento se limitó a la Mejor Banda Sonora, lo que desató conversación entre jugadores y analistas.

227.99 Pesos es el precio que tiene Hollow Knight: Silksong en la tienda de Steam

Esta diferencia no implica una desvalorización del título, sino que evidencia cómo cambian las prioridades cuando el voto es masivo y directo. Mientras los jurados especializados suelen destacar innovación, narrativa o ambición artística, los usuarios tienden a premiar aquello que más horas de disfrute, desafío o conexión personal les generó.

Otra mención relevante fue la de Baldur’s Gate 3 en la categoría Labor of Love, un premio reservado para juegos que han recibido soporte constante, mejoras y atención pos lanzamiento. Aunque no es un título nuevo, su victoria confirma que la comunidad valora el compromiso a largo plazo de los estudios con sus jugadores.

La comparación entre los Steam Awards y The Game Awards es inevitable. Ambos reconocimientos celebran a la industria, pero desde perspectivas muy distintas.

Los Steam Awards no buscan espectáculo, sino representación. Aquí no hay discursos ni escenarios; hay clics, votos y hábitos de juego. La premiación refleja qué títulos permanecieron abiertos en la biblioteca del usuario, cuáles se terminaron y cuáles, incluso, frustraron… pero aun así fueron amados.

Lejos de competir directamente, ambas cumplen funciones distintas. Si The Game Awards ofrece una visión curada y aspiracional de la industria, los Steam Awards funcionan como un termómetro del gusto colectivo, con todas las virtudes y limitaciones que eso implica.

La edición 2025 confirma que el jugador promedio valora el desafío, la constancia de los desarrolladores y la diversión compartida, incluso por encima del prestigio crítico. En ese sentido, los Steam Awards no sólo celebran videojuegos, sino también la relación viva entre el jugador y la obra.

En un panorama donde la industria crece y se diversifica, esta mirada desde la base resulta cada vez más relevante. Porque, al final, más allá de los trofeos y las alfombras rojas, son los jugadores quienes deciden qué juegos permanecen en la memoria colectiva.