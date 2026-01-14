Novedades del CES 2026 en Las Vegas

LAS MEJORES marcas se hicieron presentes en el evento del año.

El Consumer Electronics Show (CES) 2026, realizado del 6 al 9 de enero en Las Vegas, volvió a posicionarse como el gran escaparate de lo que viene en tecnología de consumo, movilidad, Inteligencia Artificial, electrónica para el hogar y dispositivos personales. Aunque el evento se celebra desde hace décadas, este año fue diferente: la Inteligencia Artificial dejó de ser una idea del futuro para convertirse en una presencia omnipresente y en prácticamente todas las presentaciones.

Más de 4 mil expositores mostraron sus novedades ante decenas de miles de asistentes, en un ambiente donde se cruzan ingenio, diseño, innovación y, en algunos casos, puro entretenimiento tecnológico.

A continuación, te contamos el top de productos y presentaciones más impactantes del CES 2026, aquellos que destacaron por su relevancia, originalidad y potencial de impacto en el mercado global.

ESPECTACULAR: Se presentó en el CES 2026 la pantalla Micro RGB de 130 pulgadas, la más grande de su tipo en el mundo hasta ahora, con una calidad de imagen extrema y enfoque en reproducción de color y brillo adaptativo.

Este nuevo TV no sólo representa un salto en tamaño, sino también en tecnología de visualización, con mejoras notables en nivel de negros, brillo y precisión de color, colocándose como un referente para el mercado premium de televisores en 2026.

NOVEDOSO: Uno de los anuncios más comentados fue el de Lenovo, con su Legion Pro Rollable, un concepto de laptop gaming que extiende su pantalla OLED de 16 a 23.8 pulgadas con solamente presionar un botón.

Esta innovación desafía el formato tradicional de las laptops, integrando un panel flexible que pasa de portátil a estación de juego inmersiva en segundos. Aunque todavía es un producto de nicho, representa una mirada futurista al diseño de hardware para jugadores y creadores de contenido.

PRESENTACIÓN: Fue uno de los momentos más importantes del evento. El CEO de NVIDIA reveló la arquitectura de chips Rubin, una plataforma de próxima generación que promete revolucionar el procesamiento de IA con mejoras significativas en rendimiento y eficiencia.

Además, NVIDIA mostró la idea de “Physical AI”, modelos entrenados digitalmente que luego se aplican a robots y sistemas físicos, reduciendo barreras entre el software inteligente y acciones en el mundo real.

GRANDIOSO: Entre los avances en robótica, LG Electronics presentó CLOiD, un robot diseñado para asistir con tareas domésticas como doblar ropa o manejar electrodomésticos inteligentes.

Este tipo de robots representa un paso hacia la automatización real del hogar, integrando detección de objetos, navegación avanzada y respuestas contextuales a necesidades del usuario.

Otra presentación destacada fue la de LG con su OLED evo W6 Wallpaper TV, una pantalla de solo 9 mm de grosor que se monta prácticamente como un cuadro en la pared, con tecnología Hyper Radiant Color, alto brillo y compatibilidad con altas frecuencias de actualización.

Este producto combina diseño minimalista y rendimiento visual, apelando a consumidores que buscan calidad de imagen y estética sin concesiones. Además, continúa abriendo paso a pantallas cada vez más delgadas que se incluyen como decoración en el hogar.

SMART BRICKS: Un giro tecnológico llegó al mundo de los juguetes con LEGO Smart Bricks, una línea de piezas tradicionales que incorporan sensores, luces, sonidos y conectividad, permitiendo que las creaciones cobren vida e interactúen con el entorno y con los jugadores.

La integración con licencias como Star Wars promete experiencias inmersivas que trascienden la construcción física tradicional.

Además, la marca ha generado gran expectación, pues se menciona que es la mayor actualización de estos juguetes desde su creación, mostrando que pueden continuar como uno de los productos favoritos de chicos y grandes.

EL TIP: PUEDES REVISITAR sus conferencias y presentaciones disponibles en la página oficial del Consumer Electronics Show.

ROBOTIX Y BOSTON DYNAMICS: Junto con otros fabricantes de robótica avanzada, mostraron versiones actualizadas de sus robots humanoides, incluyendo unidades capaces de tareas complejas con mayor autonomía y fuerza.

Esto sugiere que la integración de robots en entornos comerciales y productivos podría acelerarse en los próximos años, inclusive sería una realidad pronta el poder observar hogares automatizados con este tipo de robots.

IA EN TRANSPORTES: Varias alianzas sorprendieron al público. Uber, Lucid Motors y Nuro exhibieron un robotaxi de lujo con cabina personalizable, sensores avanzados y sistemas de entretenimiento.

NVIDIA no se quedó atrás, pues presentó su modelo de IA Alpamayo orientado a conducción autónoma, representando un paso más hacia sistemas de movilidad verdaderamente inteligentes.

AMD aprovechó el evento para mostrar su serie Ryzen AI 400, procesadores que integran capacidades de IA directamente en la arquitectura de las CPU.

Este avance permite que las computadoras personales ejecuten tareas de IA más rápidamente y sin depender completamente de la nube o de hardware adicional, lo que podría acelerar la adopción de funciones inteligentes en laptops y desktops.

GADGETS: Además de los avances más serios y prácticos, el CES 2026 también presentó dispositivos que parecen sacados de la imaginación: lollipops que reproducen música mientras te las comes, gadgets para mascotas, robots con personalidad y accesorios tecnológicos extraños pero interesantes.

Aunque parecen dignos de series de televisión futuristas, todos estos gadgets sólo muestran los avances que pronto serán cotidianos, desde un cepillo de dientes inteligentes hasta un mejor cuidado de tus bebés con cámaras y dispositivos que te ayudan a vigilarlo de forma constante.

Este tipo de productos muestra que la creatividad y la diversión siguen siendo parte esencial del ecosistema tecnológico, incluso en un año dominado por avances prácticos de IA y hardware más eficiente.

Más allá de los productos individuales, el patrón más evidente del evento fue la normalización de la Inteligencia Artificial: ya no es una tendencia aislada, sino una capa integrada en casi todos los dispositivos, desde electrodomésticos y pantallas hasta autos y robots.

EL DATO: ASUS fue galardonado en la convención en la categoría de hardware y componentes informáticos por su ROG CROSSHAIR X870E GLACIAL.

La robótica práctica no solamente se mostró como algo espectacular, sino también ganó terreno, con modelos que prometen ayudar en tareas reales y, en algunos casos, convertirse en asistentes domésticos confiables. Muchos explicaron cómo estos diseños e innovaciones buscan ayudar al ser humano con sus tareas, más no reemplazarlo.

Además, el CES 2026 subrayó la importancia de la experiencia de usuario más que de la simple potencia: las pantallas más finas, los diseños más intuitivos y los gadgets que priorizan la utilidad demuestran que las expectativas del consumidor están cambiando.

Escuchar a quienes serán los usuarios finales ha logrado que cada diseño se adapte perfecto a las necesidades de su público objetivo, siendo también la guía que necesitan las empresas tecnológicas del mundo.

El CES de Las Vegas volvió a mostrar que la innovación tecnológica no siempre se mide en ciencia ficción o la expectación de maravilla que pueden crear, sino en cómo los avances se traducen en vida diaria, como en hogares más conectados y automatizados, robots que ayudan con tareas, pantallas que redefinen la experiencia visual y el diseño y computación más inteligente, cómoda y accesible.