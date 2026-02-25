Innovar e inventar en México: talento, retos y oportunidades

EN MÉXICO, la innovación tecnológica dejó de ser un concepto aspiracional para convertirse en una prioridad estratégica en sectores clave como semiconductores, Inteligencia Artificial, energías limpias y biotecnología. Ante la creciente demanda global de tecnologías avanzadas, el país ha emprendido múltiples iniciativas para construir un ecosistema competitivo de innovación científico-tecnológica que permita aprovechar el talento nacional, consolidar industrias de alto valor agregado y reducir la dependencia de importaciones en áreas críticas.

Una de las apuestas más ambiciosas en este sentido es el Centro Nacional de Diseño de Semiconductores “Kutsari”, una iniciativa impulsada por el Gobierno de México para fortalecer circuitos integrados (chips) y sentar las bases para una cadena tecnológica con valor agregado nacional.

El Dato: La innovación en México está dejando de ser un eslogan para convertirse en una carrera estratégica hacia la competitividad global.

Este ejemplo representa cómo se busca articular ciencia, academia, industria y gobierno para transitar de ser simples ensambladores de productos importados a generar innovación propia con impacto global. Este centro nacional opera con sedes en Puebla, Jalisco y Sonora, coordinadas por instituciones científicas.

El objetivo es claro: fortalecer la soberanía tecnológica de México mediante el diseño de semiconductores, co-crear soluciones a medida y formar talento especializado que pueda competir a nivel internacional. La idea es que, en una segunda etapa, el proyecto también se extienda a la producción industrial de estos chips, aunque inicialmente se focaliza en la etapa de diseño digital y físico, que es donde se agrega más valor.

Para construir un verdadero ecosistema tecnológico, México está enfocando esfuerzos en formar y retener talento altamente especializado. Instituciones como el Politécnico Nacional han reforzado programas de investigación en semiconductores, alineándose con las necesidades y con proyectos como Kutsari.

En Sonora, por ejemplo, la Universidad fue elegida como sede de uno de los centros regionales de diseño, lo que representa un paso clave para consolidar talento en el noroeste del país y vincularlo con iniciativas industriales de punta.

Además, entidades académicas y gobiernos estatales han firmado convenios para vincular la educación tecnológica con la industria, como el acuerdo entre la Secretaría de Desarrollo Económico de la CDMX para fortalecer la formación de capital humano en tecnologías avanzadas.

El ecosistema encara desafíos importantes. La innovación requiere inversiones sostenidas en investigación, marcos regulatorios adecuados, infraestructura avanzada y entornos que faciliten la creación de empresas de alto impacto en el país.