Tecnología y ciencia, trabajo interconectado en 2026

La ciencia y la tecnología hoy funcionan como un sistema interconectado: generan conocimientos, preguntas y descubrimientos, al igual que convierten parte de ese aprendizaje en herramientas, procesos, plataformas y soluciones aplicables en la vida real. Y, al mismo tiempo, esas mismas utensilios técnicos están acelerando la manera en que se hace el experimento.

Esa retroalimentación es una de las claves del momento actual. Durante décadas, la ciencia y la tecnología avanzaron de forma paralela, pero en los últimos años, y especialmente hacia 2026, la velocidad del cambio ha hecho que ambas dependan cada vez más una de la otra. La Inteligencia Artificial, el cómputo avanzado, los sensores, la conectividad y el análisis masivo de datos están transformando laboratorios, hospitales, industrias, aulas y centros de investigación. No se trata sólo de “más aparatos”, sino de una nueva forma de producir conocimiento y de aplicarlo.

El Dato: La OCDE reportó que, aunque el crecimiento de la inversión en Investigación y Desarrollo se mantiene estable, los presupuestos gubernamentales aumentaron.

Uno de los cambios es que la ciencia moderna trabaja hoy con volúmenes de datos y niveles de complejidad que hace apenas unos años eran mucho más difíciles de procesar. Ahí es donde entra la tecnología como habilitadora.

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La OCDE advierte que tecnologías como la Inteligencia Artificial, la computación en la nube, la realidad inmersiva y las redes de nueva generación ya están permeando la economía y la sociedad, al tiempo que abren oportunidades para acelerar la innovación y enfrentar retos sociales y productivos. También subraya que el sector tecnológico ha crecido a un ritmo superior al de la economía en general en los países de la organización, lo que refleja su peso cada vez mayor en la estructura del conocimiento y la innovación.

El Tip: para finales del 2026, 30% de los candidatos a medicamentos en fases clínicas habrán sido diseñados por la IA.

La ciencia ya no opera únicamente con microscopios, ensayos y publicaciones; ahora también depende de software, modelos predictivos, sistemas de visualización, automatización y procesamiento digital. Esto ha hecho que muchas áreas científicas trabajen con lógicas más cercanas a la ingeniería, informática y análisis algorítmico.

Si hay una tecnología que está reconfigurando la relación entre ciencia y tecnología, ésa es la Inteligencia Artificial. Su papel ya no se limita a automatizar tareas administrativas o generar texto; en el terreno científico, la IA se está utilizando para analizar grandes cantidades de información, encontrar patrones complejos, asistir en la formulación de hipótesis y optimizar procesos de investigación.

La OCDE dice que la IA puede contribuir a la productividad, acelerar el progreso científico y apoyar soluciones frente a desafíos como cambio climático; también insiste en que su desarrollo debe ir acompañado de gobernanza, seguridad y confianza.

80% de las grandes empresas ya utiliza activamente la IA para optimizar su producción

Por su parte, reportes recientes sobre AI for Science describen este momento como un cambio de paradigma en la investigación. La IA está ayudando a integrar datos, modelos previos y conocimiento especializado para asistir en el descubrimiento científico, particularmente en problemas complejos donde los métodos tradicionales enfrentan límites de escala, tiempo o procesamiento.

La mejor forma de entender cómo trabajan juntas la ciencia y la tecnología es mirar sus aplicaciones. En salud, por ejemplo, la ciencia médica produce conocimiento sobre enfermedades, biología, diagnóstico y tratamiento, mientras que la tecnología permite traducir ese conocimiento en plataformas de monitoreo, herramientas de análisis, procesamiento de imágenes, sistemas digitales y flujos de trabajo más rápidos.

La industria también vive ese cruce de manera cotidiana. La innovación en materiales, energía, automatización, manufactura o logística depende cada vez más de la interacción entre investigación científica y soluciones tecnológicas. Lo mismo ocurre en educación, donde la digitalización ha modificado tanto la enseñanza de la ciencia como las herramientas para investigar y divulgarla.

La ciencia del presente se parece menos a una actividad individual y más a una infraestructura colectiva sostenida por plataformas, software, conectividad y capacidad computacional.

Pero esta alianza entre ciencia y tecnología no es automáticamente perfecta ni neutral. A medida que herramientas como la IA, la realidad inmersiva, la conectividad avanzada o los sistemas de análisis ganan presencia, también crecen las preguntas sobre propiedad intelectual, acceso desigual y bienestar social.