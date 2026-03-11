MWC Barcelona 2026: nuevos dispositivos, la IA y redes 6g

La edición 2026 del Mobile World Congress volvió a convertir a Barcelona en el epicentro global de la innovación tecnológica. Del 2 al 5 de marzo, el encuentro reunió a decenas de miles de especialistas de la industria, empresas tecnológicas, startups y responsables gubernamentales para discutir las tendencias que marcarán el futuro de la conectividad, los dispositivos y la Inteligencia Artificial.

El evento, organizado por la GSMA, congregó alrededor de 105 mil asistentes provenientes de más de 200 países, además de cerca de 2,900 empresas expositoras y más de 1.700 ponentes, consolidándose una vez más como la mayor feria mundial dedicada a la tecnología móvil y la conectividad digital.

El Dato: El siguiente evento de MWC Kigali está planeado del 16 de junio al 18 de junio.

En esta ocasión, el congreso celebró además dos décadas de presencia en Barcelona, una etapa en la que el evento ha evolucionado desde mostrar nuevos teléfonos móviles hasta convertirse en una plataforma en la que se discuten tecnologías clave como Inteligencia Artificial, computación cuántica, conectividad satelital y redes de próxima generación.

Uno de los ejes centrales del Mobile World Congress 2026 fue la integración de la Inteligencia Artificial en prácticamente todos los dispositivos y servicios digitales. Si hace algunos años era vista como una función adicional en los smartphones, ahora se ha convertido en la base de la arquitectura tecnológica de redes, centros de datos y plataformas digitales.

El Tip: La IA integrada en los dispositivos, la evolución hacia redes 6G y la aparición de nuevos formatos de gadgets apuntan hacia un ecosistema digital cada vez más inteligente.

Varias empresas aprovecharon el escenario para presentar nuevas soluciones basadas en IA aplicada, que buscan automatizar tareas, optimizar la conectividad y personalizar la experiencia del usuario. Entre los anuncios más comentados estuvo el desarrollo del sistema “Omni”, un modelo de Inteligencia Artificial diseñado para funcionar directamente en los dispositivos móviles sin depender completamente de la nube.

Esta tecnología, desarrollada en colaboración entre OPPO y MediaTek, permite combinar voz, video y texto para interpretar el entorno en tiempo real y responder a preguntas del usuario mediante interacciones multimodales.

27 por ciento de los asistentes del evento fueron mujeres

El MWC también volvió a ser escaparate para nuevos gadgets y prototipos que anticipan la próxima generación de dispositivos personales. Entre los productos más llamativos se presentaron teléfonos plegables ultradelgados, laptops con pantallas flexibles y dispositivos modulares que permiten añadir componentes según las necesidades del usuario.

Una de las marcas que destacó fue HONOR, que mostró el Magic V6, considerado uno de los teléfonos plegables más delgados del mundo, así como un concepto de Robot Phone, un smartphone con componentes motorizados y capacidades de seguimiento visual para interactuar con el entorno.

También se exhibieron nuevos wearables, auriculares inteligentes con cancelación de ruido avanzada y gadgets domésticos conectados, como robots para el hogar capaces de operar de forma autónoma gracias a sensores y algoritmos de Inteligencia Artificial.

Más allá de los dispositivos, uno de los temas que más interés generó en el evento fue el futuro de la conectividad móvil. Aunque el despliegue global de 5G aún continúa, empresas y operadores ya trabajan en el desarrollo de 6G, la próxima generación de redes inalámbricas.

Durante el congreso, compañías como Ericsson presentaron demostraciones de tecnologías que podrían formar parte de esta nueva infraestructura digital. Entre las características previstas para el 6G se encuentran latencias extremadamente bajas, Inteligencia Artificial integrada en la red y la capacidad de actuar como sensores capaces de analizar el entorno físico.

Sirvió como plataforma para startups y empresas emergentes que buscan impulsar nuevas soluciones tecnológicas. Dentro del evento se celebró el programa 4YFN (Four Years From Now), una iniciativa dedicada a emprendimientos innovadores que conectan talento tecnológico con inversionistas y corporaciones.

