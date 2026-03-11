Sonos anuncia nuevas bocinas Play y Era 100 SL

Ahora tener una casa inteligente es más común de lo que se piensa.

LA COMPAÑÍA Sonos anunció el lanzamiento de dos nuevas bocinas que se integran a su ecosistema de audio: Sonos Play y Sonos Era 100 SL, dispositivos diseñados para ofrecer una experiencia sonora potente y flexible, además de facilitar la forma en que los usuarios comienzan o amplían su sistema de sonido en casa.

De acuerdo con la empresa, ambos modelos reflejan un renovado compromiso con su sistema de audio, apostando por una experiencia de escucha conectada que puede crecer con el tiempo y adaptarse a diferentes espacios dentro del hogar.

El Tip: Podrán adquirirse a través de distribuidores autorizados, tiendas departamentales, en línea y una red de integradores.

Uno de los lanzamientos principales es Sonos Play, descrita por la marca como su bocina más versátil. Este dispositivo está diseñado para integrarse al sistema de audio del hogar, pero también para acompañar al usuario fuera de casa gracias a su portabilidad.

Cuando se conecta mediante WiFi, la Sonos Play puede agruparse con otras bocinas Sonos ubicadas en distintas habitaciones o emparejarse con una segunda unidad para crear un sistema estéreo. Además, cuenta con una base de carga que permite asignarle un lugar fijo dentro del hogar.

La bocina también está pensada para la movilidad. Incluye una correa removible que facilita transportarla y una batería que ofrece hasta 24 horas de autonomía, permitiendo escuchar música en diferentes lugares sin depender de una conexión eléctrica.

Otra de las funciones destacadas es la posibilidad de agrupar varias bocinas fuera de casa mediante Bluetooth. Para hacerlo, basta con conectar la Sonos Play al teléfono y mantener presionado el botón de reproducción en hasta tres bocinas Sonos Play o Move 2 adicionales para reproducir audio de manera conjunta.

En cuanto a calidad de sonido, la bocina incorpora la tecnología Trueplay, que permite calibrar automáticamente el audio según las características del espacio donde se utilice. De esta manera, el sistema ajusta la ecualización para optimizar la experiencia sonora.

El segundo dispositivo presentado es Era 100 SL, una bocina diseñada como una alternativa más sencilla y accesible para quienes desean integrarse al ecosistema Sonos.

Este modelo cuenta con un diseño sin micrófono y un conjunto de funciones optimizadas que ofrecen un sonido sólido y envolvente desde el primer momento. Además, puede integrarse al sistema Sonos con el tiempo, ya sea como bocina adicional en otra habitación, como parte de una configuración estéreo o dentro de un sistema de cine en casa.

El sistema permite elegir entre más de 100 servicios de streaming, usar asistentes de voz y reproducir contenido mediante WiFi o Bluetooth tanto en interiores como en exteriores.