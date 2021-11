Si planeas renovar alguno de tus dispositivos electrónicos, puedes aprovechar el Buen Fin de este año, mismo que estará disponible del 10 al 16 de noviembre y durante el cual algunas tiendas y marcas darán jugosos descuentos en productos selectos.

Es por eso y por el hecho de que en esta temporada muchas personas aprovechan sus ahorros o bonificaciones para invertir en un electrodoméstico, que en esta ocasión traemos para ti cuáles son las marcas electrónicas que participan en el Buen Fin 2021.

Sólo recuerda que es importante que hagas una planeación de gastos, donde logres encontrar un equilibrio entre tus ingresos y el dinero que planeas destinar para esta venta especial.

Marcas de electrónicos que participan en el Buen Fin 2021



En caso de que seas fanático de una marca por su calidad, renombre o duración de sus productos, es posibles que quieras saber si esta participará en el Buen Fin 2021, es por ello que te presentamos un pequeño listado con las marcas que se sumaron al Buen Fin 2021.

Huawei

Movistar

Telcel

Unefon

Whirlpool

¿La marca que buscabas no está aquí? No te desanimes, recuerda que las tiendas tienen hasta el 9 de noviembre para incluirse en la iniciativa, así que no todo está perdido; por ello te recomendamos estar muy atento al sitio web oficial del Buen Fin o a su app, en la cual podrás tener acceso a promociones y descuentos especiales pensados en tus intereses y localización.

Tiendas de electrónicos que participan en el Buen Fin 2021



Amazon

Coppel

Elektra

Palacio de Hierro

GamePlanet

Liverpool

Mercado Libre

Office Depot

Office Max

RadioShack

Suburbia

Soriana

Sanborns

Steren

¿Por qué es importante tomar en cuenta a las tiendas participantes del Buen Fin? La respuesta es bastante obvia y es que estas ponen a la venta dispositivos electrónicos de diferentes marcas, así que si buscas un celular, una laptop o cualquier dispositivo electrónico de una marca en especial, podrás comparar su precio y modelos disponibles en estas tiendas.

Cómo verás las tiendas de Grupo Walmart no figuran en este listado, sin embargo ellas también ofrecerán a sus clientes una venta especial la cual curiosamente se llama “El Fin Irresistible'', misma que se llevará al cabo del lunes 8 de noviembre al domingo 21 del mismo mes, tiempo durante el cual también podrás disfrutar de ofertas y descuentos variados .

¿Qué dispositivos electrónicos se estarán ofertando en el Buen Fin 2021?



La variedad de dispositivos electrónicos que se ofertarán durante el Buen Fin es bastante amplia, sin embargo, tienes que tener en cuenta que las promociones son por tiempo limitado, y al igual que tú, muchas personas están a la espera de los mejores precios, por ello es importante que desde antes de que empiece este evento de compras tengas en cuenta cuáles son los dispositivos que realmente necesitas adquirir .

Una vez que tengas en mente cuáles serán los electrónicos que buscas, no olvides comparar características, marcas, precios y tiendas, pues en ocasiones, un mismo producto puede ser más costoso en una tienda que en otra, por lo cual, siempre es importante tomar en cuenta todas las opciones, antes de realizar una transacción.

Dentro de los dispositivos electrónicos que podrás renovar en el Buen Fin 2021 destacan las tablets, computadoras, laptops, celulares, impresoras y multifuncionales, aunque también podrás adquirir electrodomésticos cómo lavadoras, estufas, refrigeradores, pantallas y más.

El dato

Con el fin de evitar aglomeraciones, que deriven en contagios generados por el COVID-19, la 11ª edición de El Buen Fin 2021 se extendió a siete días.

Y si eres un usuario con gustos más especializados el Buen Fin 2021 también cuenta con alternativas para gamers y fotógrafos , ya que algunas ofertas versarán en consolas y gadgets para aficionados de los videojuegos; mientras que en algunas tiendas, se espera que las cámara digitales y los lentes también cuenten con jugosos descuentos.

¿Tú comprarás algo en el Buen Fin de este año?

