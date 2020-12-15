Buzos ponen nacimiento bajo en agua en medio de tiburones (VIDEO)

Dos buzos se sumergieron a cuatro metros de profundidad en el agua para colocar un nacimiento y celebrar la Navidad 2020.

Los hechos ocurrieron en el acuario de Madrid en donde cada año celebran las fiestas decembrinas con los animales que viven en el acuario.

Los buzos entraron al lugar en el que se encuentran los tiburones y ahí colocaron figuras de metacrilato de José, María, el niño Jesús y hasta los animales que conforman el nacimiento.

Realizaron una inmersión de 30 minutos a cuatro metros de profundidad equipados con traje de neopreno y acompañados en todo momento por tiburones grises, toro, nodriza y otros habitantes del acuario como tortugas, meros, rayas, barracudas o rémoras.

En redes sociales se difundieron imágenes del momento en que los buzos entraron para colocar las figuras, se les podía ver un poco nerviosos, ya que los tiburones pasaban junto a ellos rozando su equipo.

Finalmente, el nacimiento quedó instalado en medio de tiburones y otros animales acuáticos, quienes pasan a su alrededor. Las imágenes se viralizaron en las redes sociales.