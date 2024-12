¡Perfectamente afinado! Hombre despacha gas cantando villancicos y conmueve a las redes | VIDEO

Con la llegada de diciembre llegó también el espíritu navideño y todos nos estamos contagiando poco a poco. Las luces, las esferas y los adornos ya llenan las calles y los villancicos ya suenan en todos los lugares que visitamos… incluso, los menos esperados.

Es el caso de un despachador de gas captado en video, quien, contagiado por el espíritu festivo, decidió anunciar su clásico grito de “¡el gaaaas!” pero en forma de un conocido villancico.

¡Llegó la temporada de los arbolitos navideños! ı Foto: Cuartoscuro

En la grabación que circuló en redes sociales —del cual se desconoce su procedencia, pero se especula que fue en alguna ciudad de México—, se mira al hombre a bordo de la unidad despachadora de gas mientras anuncia su llegada con una peculiar canción.

Se trata del famoso villancico “Navidad, navidad, hoy es Navidad…”, pero entonado con las sílabas “gas” en lugar de las que forman las letras de la pieza. Así, esta archiconocida canción cambió sus letras a: “¡Gas, gas, gas! ¡Llegó el gas! ¡Llegó el gas!”.

Este video no solo conmovió a los internautas, sino que además sorprendió a muchos, pues el hombre no solamente alegró el día de varios, sino que demostró estar perfectamente afinado y con una fuerte capacidad vocal, que le permitió sostener tantas notas sin perder fuerza y volumen.

El clásico grito de “¡El gaaaas!” es uno que escuchamos día con día y se ha vuelto parte inseparable del ecosistema urbano. Pero, sin duda, nos gustaría escuchar más de este ánimo cada mañana. A más de uno, seguramente, le gustaría amar su trabajo de tal forma que le permitiría hacerlo con la misma alegría día con día.

Familia culichi sorprende por extravagantes adornos navideños

Donde también llegó la Navidad con fervor fue en Culiacán, Sinaloa, donde una familia sorprendió con sus extravagantes adornos, los cuales merecieron opiniones divididas en internet.

A través de redes sociales, se difundió un video de una familia en la ciudad sinaloense que “inauguró” la Navidad con un espectáculo de luces y música inaudito.

#Viral | Una familia en la ciudad mexicana de #Culiacán, en el estado de #Sinaloa, se ha hecho viral por su impresionante decoración navideña y algunos internautas comentaron de forma jocosa que “ni #NuevaYork se atrevió a tanto” ¿Usted qué opina? pic.twitter.com/kRRv9r4wHa — Solo Noticias 24 🗞️🎙️🎥 (@SOLONOTICIA24) December 3, 2024

En la grabación se mira cómo, al terminar un conteo regresivo, encienden un interruptor y una casa se llena repentinamente de luces en cada esquina. Las luces pintan las paredes blancas de diferentes colores mientras, en el fondo, suena “All I Want For Christmas Is You” de Mariah Carey.

Este video avivó el espíritu navideño en internet, aunque no faltaron los “grinch” que criticaron que estas decoraciones “no eran para tanto” y que “ni las calles de Nueva York” se atrevieron a tanto.

