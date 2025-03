8M 2025: 10 frases de Sor Juana Inés de la Cruz para conmemorar el Día de la Mujer

Sor Juana Inés de la Cruz, poeta mexicana, es reconocida no solo por su obra literaria, sino también por haber desafiado las restrictivas normas de su época, particularmente en relación con el papel de la mujer en la sociedad. Por ello, en los últimos tiempos ha sido relacionada al movimiento feminista.

Juana de Asbaje Ramírez de Santillana nació el 12 de noviembre de 1648 o de 1651, en San Miguel Nepantla, hoy Estado de México. Desde su juventud, mostró un talento para el aprendizaje, lo que la llevó a dominar rápidamente el latín y a escribir sus primeros poemas.

Sin embargo, la sociedad de su tiempo le ofreció solo dos opciones: el matrimonio o la vida religiosa. Sor Juana eligió la segunda y en agosto de 1667 ingresó al convento de San José de las Carmelitas Descalzas, de donde salió el 18 de noviembre del mismo año para luego entrar a la Orden de San Jerónimo, convento donde se le permitió estudiar y escribir.

Su mayor contribución al feminismo se dio a través de su defensa del derecho de las mujeres a la educación. En su famosa “Respuesta a Sor Filotea de la Cruz”, Sor Juana argumentaba que las mujeres tenían el derecho a acceder al conocimiento, a la cultura y a la ciencia.

Esto ha sido considerado un acto de resistencia intelectual que sentó las bases para futuras luchas feministas, convirtiéndola en un símbolo de empoderamiento femenino.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo, presentamos en La Razón 10 frases de Sor Juana Inés de la Cruz.

“Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis”

“Teniendo por mejor, en mis verdades consumir vanidades de la vida que no la vida en vanidades”

“Yo no estimo tesoros ni riquezas y así, siempre me causa más contento poner riquezas en mi entendimiento que no mi entendimiento en las riquezas”

“Sin claridad no hay voz de sabiduría”

“Yo no estudio para escribir, ni menos para enseñar (…), sino sólo por ver si con estudiar ignoro menos”

“No quiero (...) decir que me han perseguido por saber, sino sólo porque he tenido amor a la sabiduría y a las letras, no porque haya conseguido ni uno ni otro”

“Y yo suelo decir viendo estas cosillas: Si Aristóteles hubiera guisado, mucho más hubiera escrito”

“¿Pues cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende si la que es ingrata, ofende, y la que es fácil, enfada?"

“¿De qué envidia no soy blanco? ¿De qué mala intención no soy objeto? ¿Qué acción hago sin temor? ¿Qué palabra digo sin recelo? Las mujeres sienten que las excedan, los hombres que parezca que los igualo; unos no quisieran que supiera tanto, otros dicen que había de saber más”