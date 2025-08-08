Lady Chupitos: Mujer agrede a dueña de puesto de jugos porque no le sirvió alcohol | VIDEO

El consumo de alcohol, aunque divertido en algunos contextos y socialmente aceptado, es también causante de algunos momentos turbios e incómodos, como pasó ahora con una mujer que fue apodada Lady Chupitos por su comportamiento agresivo a la hora de pedir una bebida alcohólica… en un puesto de jugos.

En medio de la controversia por la reciente aparición de más y más ladies y lords —como se conoce a personas que son captadas agrediendo a otras con actitudes prepotentes o altaneras y exhibidas en redes sociales—, surgió el caso de una mujer que llevó su gusto por el alcohol demasiado lejos.

Por no vender bebidas alcohólicas, mujer le dice a comerciante: "¡Pin... vieja cul...!". ı Foto: Captura de video

A través de redes sociales, se difundió el video de una mujer, de aproximadamente unos 50 años de edad, quien está agrediendo a la dueña de un puesto de jugos, mientras la policía interviene para separar a ambas.

En el video, se mira que la agresora, visiblemente borracha, le grita a la comerciante insultos como: “¿Sabes qué, cule…? ¡El karma llega!”, mientras la señala y es separada por los policías.

Policía interviene y logra terminar riña entre Lady Chupitos y comerciante. ı Foto: Captura de video

Al final, uno de los policías logra retirar a la mujer de la escena, pero ella lanza un último insulto: “¡Pin… vieja cule…! ¡El karma llega, hija de tu pu… ma…!”.

Pero ¿qué pasó y por qué la mujer insultó tan fuerte a la vendedora de jugos? De acuerdo con los internautas que captaron el video, el incómodo momento ocurrió después de que la agresora se acercara al puesto de jugos ¡para pedirle una bebida alcohólica!

Mujer destrozó mobiliario del puesto de jugos. ı Foto: Captura de video

Según los reportes, la comerciante se negó, argumentando que en ese lugar no vendían nada parecido al alcohol, por lo que su interlocutora la agredió e, incluso, rompió algunos objetos de su puesto de jugos.

La policía llegó al lugar de los hechos para detener la riña, aunque se desconoce si el cuerpo de emergencia fue llamado por la comerciante o llegó después de recorridos de seguridad. Además, en el video se ve que, si bien los oficiales logran controlar la escena, deciden no llevarse presa a la agresora.

Otra de viejas... Una briaga pidió alcohól en un puesto de jugos y como no tenían rompió algunas cosas. La "autoridad" la dejó irse. #PandaNews pic.twitter.com/TrhMOdq9kg — Panda del Amor (@PandaDelAmor19) August 4, 2025

Se desconoce la identidad de la mujer que agredió a la comerciante y por qué creyó que en un puesto de jugos le servirían una bebida alcohólica. Sin embargo, en redes sociales no perdonaron, y el video originó todo tipo de reacciones.

Algunos, comentaron con humor que la mujer, seguramente, presentaba resaca (o “cruda”), lo que la hizo buscar un jugo refrescante (o más alcohol) con tanta insistencia. Otros mostraron su preocupación por las normalizadas consecuencias de beber en exceso.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am