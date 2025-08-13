Se cayó WhatsApp HOY 13 de agosto, usuarios reportan fallas en su servicio web

El servicio de WhatsApp registra fallas este jueves, de acuerdo con reportes generados en redes sociales. Usuarios aseguran que sus mensajes no logran enviarse de forma correcta.
A través de la página DownDetector que se dedica a reportan fallas con aplicaciones y servicios, un 87% de los usuarios reportaron problemas con el sitio web, mientras que un 9% reporta fallas general con la conexión y un 4% envió de mensaje.
De acuerdo con los usuarios la página de WhatsApp web se queda cargando al momento de querer abrir o iniciar sesión, por lo que no se puede acceder a los mensajes del usuario e incluso muchos dicen que la página cierran en automático sus sesiones al no poder cargar de forma correcta.
¿Quiénes son las víctimas de la orca ‘Tilikum’ y cuántas personas mató?
Usuarios reaccionan con memes
Si tú reiniciaste tu módem y le diste refresh a la página creyendo que era el problema con tu aplicación de mensajería, no fuiste el único, pues muchos hicieron las mismas acciones para terminar dándose cuenta de que era WhatsApp.
Ante esto cientos de personas acudieron a la red social X (antes Twitter) para confirmar sus sospechas y compartir algunos de los mejores memes sobre la situación.
Muchos usuarios aseguran que esta caída de la mensajería afecta sus centros de trabajo, volviendo un caos la comunicación, mientras otros aseguraron que aprovecharon el momento para tomar un breve descanso de su jornada laboral.
Sin embargo, no todo fueron risas pues hubieron quienes terminaron molestos pues incluso afirman era la única forma de acceder a su WhatsApp en el momento.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
LMCT