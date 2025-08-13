Se cayó WhatsApp HOY 13 de agosto, usuarios reportan fallas en su servicio web

El servicio de WhatsApp registra fallas este jueves, de acuerdo con reportes generados en redes sociales. Usuarios aseguran que sus mensajes no logran enviarse de forma correcta.

A través de la página DownDetector que se dedica a reportan fallas con aplicaciones y servicios, un 87% de los usuarios reportaron problemas con el sitio web, mientras que un 9% reporta fallas general con la conexión y un 4% envió de mensaje.

De acuerdo con los usuarios la página de WhatsApp web se queda cargando al momento de querer abrir o iniciar sesión, por lo que no se puede acceder a los mensajes del usuario e incluso muchos dicen que la página cierran en automático sus sesiones al no poder cargar de forma correcta.

No, no son tus cookies. Se cayó WhatsApp Web. #WhatsApp pic.twitter.com/JbXQQqAODg — Israel Adalla 🤟🇲🇽 (@israeladalla) August 13, 2025

Usuarios reaccionan con memes

Si tú reiniciaste tu módem y le diste refresh a la página creyendo que era el problema con tu aplicación de mensajería, no fuiste el único, pues muchos hicieron las mismas acciones para terminar dándose cuenta de que era WhatsApp.

Ante esto cientos de personas acudieron a la red social X (antes Twitter) para confirmar sus sospechas y compartir algunos de los mejores memes sobre la situación.

Muchos usuarios aseguran que esta caída de la mensajería afecta sus centros de trabajo, volviendo un caos la comunicación, mientras otros aseguraron que aprovecharon el momento para tomar un breve descanso de su jornada laboral.

Bueno, jefe, ya que se cayó whatsapp web el trabajo de hoy, mañana y viernes será entregado el lunes. Hasta luego. — sacuuL (@MrTraans) August 13, 2025

Sin embargo, no todo fueron risas pues hubieron quienes terminaron molestos pues incluso afirman era la única forma de acceder a su WhatsApp en el momento.

oficialmente ya me he quedado sin whatsapp, estos días seguía usándolo con whatsapp web pero ya necesita establecer conexión con el móvil para poder seguir usándolo pic.twitter.com/8YQlekCqXG — 🎙️J. Wilde (@itsjwilde) August 13, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT