Reportan caída de Fortnite por problemas para acceder

Fortnite, uno de los videojuegos en línea más exitoso de los últimos años, está presentando errores que afectan la experiencia del jugador. De este modo miles de jugadores alrededor del mundo reportan problemas para ingresar a los servidores.
Ha sido a través de redes sociales que algunos usuarios de Fortnite reportan los problemas que presenta el videojuego al momento de acceder. Al parecer, es un problema que lleva más de una hora y no ha logrado ser resuelto por el equipo.
Si bien es como que de vez en cuando hayan errores de este tipo en videojuegos en línea que además se actualizan de manera constante, el mismo ha presentado fallas similares desde el mes pasado, cuando una actualización hizo que se cayeran los servidores.
“Hola a todos, vamos a extender el tiempo de inactividad mientras trabajamos para resolver un problema que se descubrió durante las revisiones fuera de línea. Haremos todo lo posible por volver a poner en línea los servidores de Fortnite lo antes posible“, se dijo en ese momento.
El momento de Epic Games no ha reaccionado a la reciente caída, por lo que se desconoce el motivo detrás de la misma o qué tan grande es el problema. Sin embargo, es seguro que ya se encuentran trabajando en la misma para que los jugadores puedan acceder libremente a su forma de entretenimiento.
El juego es principalmente conocido por su modo Battle Royale, un género de juego de disparos en tercera persona y supervivencia donde hasta 100 jugadores compiten para ser el último en pie.
Su diferenciador de otros juegos del mismo estilo se basa en la habilidad para construir además de atacar, lo que permite generar diversas estrategias. Gracias al éxito que ha tenido a través de los años, le ha sido posible aliarse con celebridades y películas, lo que da una experiencia extra a sus seguidores.